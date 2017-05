La fruticultura tuvo uno de sus peores veranos en 25 años

Según datos de la operadora de los puertos de San Antonio Este y Bahía Blanca, por los que salen las peras y manzanas al mercado de ultramar, las ventas bajaron un 16% y rozaron los peores registros en casi 25 años. “Es una tendencia, no una situación nueva. Y es preocupante porque es menos el volumen que ofrecemos. Si uno mira los competidores lo que ve no es que crecen, sino que retrocede Argentina”, manifestó el ingeniero Héctor Zubeldía. Para el especialista inciden dos factores: “El problema de costos y de la oferta de lo que piden los mercados”, ya que la pera Willam’s ya no es la más solicitada.

De las exportaciones del año, las 145.841 toneladas, sólo Rusia se mantuvo como punto fuerte para las peras valletanas (las ventas subieron un 11%).

Zubeldía advirtió que en Europa se paga menos por la Willam’s y se piden otras variedades. “Ese es uno de los problemas que tenemos: hay que cambiar variedad o destino porque a todos los mercados, menos Brasil, se mandó menos que en 2016”, concluyó Zubeldía a FM Del Sol.

Rusia sigue siendo el destino

El volumen total de fruta exportada desde Argentina en los primeros meses del año es superior a los dos últimos años e inferior al 2014. La participación de Rusia en el total exportado en esta temporada es de 29,2%, dejando claro que sigue siendo el principal destino de ultramar para peras y manzanas.