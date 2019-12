La fiesta del campeón se convirtió en una pesadilla

Ayer por la tarde, el Tribunal de Disciplina suspendió la cancha de Deportivo Roca y mañana no podrá jugar la revancha de la final de tercera división frente al Club Cipolletti. El partido se mudará al reducto de Unión Alem Progresista.

Antonio D’Angelo, presidente de la Liga Deportiva Confluencia, habló sobre lo sucedido. “Yo no creo que los incidentes sean por un partido de fútbol o el resultado contra el árbitro, ahí debe haber otro problema. Puede haber enfrentamiento entre hinchadas o contra el club”, dijo.

“Yo entendía que no era tan preocupante el resultado, los dos están clasificados para el torneo Amateur, solo era por el título de la liga. No daba para que terminara en un hecho como el que ocurrió”, dijo Antonio D’Angelo, titular de la Liga Confluencia

El presidente de Deportivo Roca, Gustavo López, explicó en Central Deportiva que el operativo contó con más de 30 policías y que un grupo de la barra brava “apretó” a los efectivos que se encontraban custodiando el portón que da a la calle Uruguay y pudo salir antes que el público visitante, para arrojar escombros desde Belgrano. Estimó que eran “5 o 6 criminales” y que trabajaban para identificarlos.

El futbolista de La Amistad Alexis Villacorta, quien terminó que una fractura en el tabique luego del golpe de puño que recibió por parte del delantero naranja Jonathan Morán sobre el final del partido, contó cómo vivieron desde adentro los incidentes. “No eran piedras, eran ladrillazos”, manifestó. “Se perdió el sabor de la final, es un campeonato más, pero hoy estamos todos con la mamá del Colo, Dios quiera que salga todo bien. El grupo no lo disfrutó nada, estamos todos mal”, señaló el futbolista polifuncional.

“No podés ir a jugar un partido tranquilo, pasan estas cosas y te dan ganas de mandar todo a la mierda. Era una final, lindo marco, lindo público, y que la Policía deje salir a los de Roca primero, una vergüenza”, dijo Alexis Villacorta, con fractura de tabique

“Hasta que no pasa nada no se dan cuenta. No podés ir a jugar un partido tranquilo, pasan estas cosas y te dan ganas de mandar todo a la mierda. Era una final, lindo marco, lindo público, y que la Policía deje salir a los de Roca primero, una vergüenza. Se pueden evitar todos estos problemas”, señaló Villacorta.

Cada hora cuenta en la salud de la madre de Mora, que por el momento se encuentra en terapia intensiva, en estado muy delicado.

Roca, escenario de violencia

Es de vieja data que Deportivo Roca tiene problemas para controlar a su gente. En el 2006, un proyectil hirió al periodista Juan Pablo Quintana, y en el 2016 atacaron a los ex Cipolletti Jesús Vera y Gustavo del Prete.

El DT Fabián Pacheco contó quebuscan focalizarse en la final. Anahí Cárdena

“Nos vamos a focalizar en hacer historia”

Tras una noche de celebración y violencia en el estadio Luis Maiolino, el plantel de La Amistad volvió a entrenar ayer por la tarde con el objetivo de enfocarse para jugar los primeros 90 minutos de la final del torneo Clasificatorio, mañana frente a La Adela.

“Hicimos la charla habitual de vestuario, donde tratamos de disociar las cosas. Si bien hay una repercusión en lo psicológico, un impacto en el plantel, somos un equipo que tiene los objetivos claros y que uno de ellos era ganar la liga y el otro, tratar de ganar el clasificatorio. Nos vamos a focalizar en eso, en tratar de hacer historia y ganar dos torneos en un semestre”, manifestó el DT Fabián Pacheco.

El entrenador contó cómo se vive este momento puertas adentro. “El plantel lo vive con sabor agridulce. Por un lado, logramos el objetivo que queríamos, que era ganar la final en una cancha dura, de visitante, y salir campeón no se sale todos los días. Una felicidad enorme por ese lado, y la parte amarga son los incidentes. Ellos están con todo el ánimo para tratar de traernos un buen resultado”, expresó.

Entre las virtudes del campeón, Pacheco destacó “la madurez del equipo, la jerarquía y fundamentalmente priorizar lo grupal sobre lo individual ”. Además, señaló que entendieron lo que pretendía el cuerpo técnico. “Fueron inteligentes a la hora de recibir el mensaje y en desarrollarlo de la mejor manera. En la gran mayoría de los partidos pudimos hacer lo que planificamos”, indicó.