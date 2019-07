Mientras que por las parcelas ocupadas en el Barrio Obrero B, el letrado dijo que depositarán 2.200.000 pesos, más el 30 por ciento de ese valor fiscal que establece Catastro, lo que arroja un total de 2.860.000 pesos.

Por las parcelas que se destinarán a reserva fiscal o espacio verde, el Municipio pagará sumas menores a dos propietarios: un depósito judicial que contempla dos valores -124 mil y 172 mil pesos- y uno más a razón de 177 mil pesos.

El Ejecutivo se decidió por hacer estos depósitos porque de las nueve parcelas que serán expropiadas, en la mayoría de ellas no se pudo contactar a los legítimos propietarios. Algunos han muerto, otros no han aparecido y hay sucesiones entre herederos que no cerraron. Por lo tanto, los títulos o dominios no son perfectos.

“Si se presentan los propietarios y se regulariza la situación de sus herederos, pueden discutir el precio. Pero como ahora no tenemos claro quiénes son, hay que hacer estos depósitos judiciales”, explicó Radivoy, en relación con el proceso de expropiación.

La posibilidad de concretar estos depósitos, que serán efectivos en pocos días más, permitirá al Ejecutivo avanzar con las tareas de infraestructura que se necesitan en estos lugares para urbanizar la zona. Así, se dará un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de miles de cipoleños.

Semana clave para las tomas 2 y 10 de Febrero

Esta semana será crucial para las tomas 2 y 10 de Febrero, las más grandes a expropiar. En el caso del asentamiento 10 de Febrero, se trata uno de los dos más grandes del país, con 32 hectáreas.

El intendente Aníbal Tortoriello y su asesor legal son optimistas y creen que hay voluntad para acordar un precio. Ya pidieron varios informes a corredores e inmobiliarias para cotejar el valor de mercado de la tierra rural que le fue usurpada al privado. “Nos tenemos que poner de acuerdo sobre el precio de estas tierras rurales, y en esa negociación estamos. Posiblemente nos reunamos esta semana para acordar un valor. Buscamos consensuar para evitar el litigio. De lo contrario, esto se convertiría en un pasivo para el Municipio que no queremos dejar”, sostuvo el intendente Tortoriello, al respecto.

Dijo que en la próxima reunión van a tratar de cerrar un acuerdo. “Lo que se defina con el propietario de estos dos asentamientos va a generar un precedente para negociar futuros acuerdos”, advirtió el jefe comunal.

También resta avanzar con las negociaciones sobre el sector Nueva Esperanza, que tiene un propietario, al parecer, con voluntad para cerrar un acuerdo sobre el valor de esos terrenos.