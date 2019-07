La ex fábrica Interlagos vale más de $269 millones

Para ser más exactos, la fábrica se licitará pero algunos vehículos (individuales), muebles y útiles (en bloque) serán subastados. La subasta pública de estos bienes se resolvió mediante un decreto, a instancia del propio tasador-enajenador y de la sindicatura.

En su resolución, el juez de la quiebra intimó a la sindicatura a proyectar un pliego de condiciones para que sea presentado en un plazo de diez días, bajo apercibimiento de ley.

Se afirma que la empresa se halla instalada sobre una superficie total de 8889 metros cuadrados. La planta, en tanto, es una construcción de 5148 metros cuadrados, más una edificación ubicada en la planta alta de 300 metros cuadrados destinada al uso de oficinas.

Para fijar un valor a todas las cosas que componen a la fábrica, se consideró el valor unitario de la divisa a razón de 46 pesos.

Por dar algunos números, se establece que el terreno vale u$s 1.777.800, es decir, $81.778.800. En tanto, el galpón tiene un precio de u$s 1.936.580 ($89.082.680) y la construcción en planta alta cuesta u$s 240.000 ($11.040.000).

También se fija el valor del conjunto de bienes del establecimiento (unidad productiva paralizada) compuesto por los inmuebles ($181.901.480), las marcas ($5.500.000) y las maquinarias ($80.490.800). Se adiciona el valor tasado de algunos vehículos autoelevadores: marca Liugong CP 025 ($450.000), marca Hangcha CPC 25 N RW 27 ($530.000) y marca Hangcha CPC 25 N RW-Y2 ($550.000).

“Interesa advertir que lo que aquí se trata de establecer es el valor probable de realización en el mercado de los referidos bienes en conjunto; el que a priori parece adecuado para concertar la venta, una estimación o pronóstico sobre el hipotético mejor precio que se podría obtener en plaza. Aunque, como demuestra la práctica judicial, en definitiva no se paga por las cosas lo que los jueces o síndicos quieran o crean que valen, sino lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas. Y contra esa realidad no valen tasaciones, bases arbitrariamente fijadas, licitaciones para mejorar oferta o publicidad”, reza el escrito judicial.

Cómo sigue el proceso de quiebra

Inventario y puesta en valor

Luego de que el síndico elaborara un pormenorizado informe sobre los elementos que se encontraron en la fábrica, el mismo se presentó ante el juez Diego se Virgilio, quien finalmente le puso un valor a cada cosa.

Se viene la subasta

El paso siguiente será la confección del pliego para luego llevar a cabo la subasta por licitación pública de la fábrica. Más allá de las tasaciones establecidas, en la subasta las cosas se las llevará el que haga la mejor oferta.

La cooperativa que no fue

Cuando la quiebra de la Embotelladora Comahue ya era una realidad, los ex empleados de la planta decidieron organizar una cooperativa para poner nuevamente en marcha la fábrica y mantener los puestos laborales. Sin embargo, nunca lograron juntar el mínimo indispensable de firmas que se necesitan para que la Justicia lo permita, por lo que la idea no prosperó. Resistieron, ocuparon la planta, pero la fuerza de la lucha fue decayendo hasta extinguirse.