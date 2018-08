La empresa no entrega las facturas y suspenden el transporte escolar

Según informó a LM Cipolletti el coordinador del CPE, Roberto Pihuala, el dinero para el pago se encuentra disponible pero no se podrá ejecutar hasta que la empresa Alesiani, a cargo del servicio, entregue la última facturación.

“No le podemos pagar hasta que no regularicen la facturación. Es un problema de la empresa. Nosotros no podemos ejecutar el pago hasta que entreguen las facturas adeudadas. Lo lamentable es que hay seis escuelas que no cuentan con el servicio del transporte. Los padres se organizan para llevar a los chicos, pero igualmente el nivel de asistencia descendió”, relató Pihuala.

La suspensión del servicio comenzó el lunes, y hasta hoy se mantuvo. El CPE intimó a la empresa, pero hasta el momento no hubo respuestas. El plazo se extenderá hasta el viernes. En caso de no haber avances en la negociación, desde el Consejo aseguraron que el lunes saldrán a buscar a otra empresa para que se haga cargo del servicio.

Los establecimientos afectados son la Escuela Primaria N°142, 185, el Jardín Integrado N° 99, ESRN N° 35, 89 y el CET N°22.

Desde el gremio Unter exigieron una pronta solución al problema y comentaron que el transporte escolar es fundamental en la zona rural siendo una necesidad y un derecho que el Estado debe garantizar.