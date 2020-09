La directora del hospital explicó qué ocurrió con el pastor de Oro

La directora del hospital de Cipolletti , Claudia Muñoz, explicó qué ocurrió el fin de semana con la derivación del pastor de Fernández Oro y expresó que se trata de un paciente crítico. Dijo que no se lo internó en la ciudad porque no había lugar, y que un respirador no iba a cambiar el pronóstico de la enfermedad.

“Todavía no nos ha tocado elegir los pacientes porque camas en el sistema de salud hay pese a que estamos muy acotados. En Cipolletti el nivel de ocupación en terapia intensiva es del 100 por ciento. Las derivaciones se ven de moradas sobre todo en las personas que tienen cobertura de una obra social como fue el caso del hombre de Fernández Oro”, explicó Muñoz en diálogo con el noticiero de TN.

El pastor ingresó al hospital Pedro Moguillansky el sábado por la tarde derivado desde Fernández Oro, y fue trasladado a Allen el domingo a las 23.

Muñoz dijo que en ningún momento el paciente fue dejado a la deriva en el hospital cipoleño.

“Ingresó el sábado y se lo asistió hasta que se consiguió una cama. Esa cama estaba en Viedma y había que hacer todo ese trámite. En Río Negro tenemos cuatro hospitales de complejidad 6, en Bariloche, Cipolletti, Roca y Viedma, con cuidados críticos. De ahí en mas se va viendo la disponibilidad de camas en casos de necesitar un traslado y se lo pudo ubicar finalmente en Allen”, explicó.

Confirmó que en las horas que estuvo en Cipolletti estuvo internado con oxígeno, pero sin respirador.

“No todo paciente es candidato a un respirador. Desde lo médico. Hay pacientes en los que un respirador no les cambiará un pronóstico, y eso es lo que explicamos a la familia. Es muy duro a nivel familiar pensar esto, que un señor de 80 años que va a ser sometido a asistencia respiratoria mecánica y que la respuesta no es la misma en un paciente de 40; la capacidad de recuperación no está garantizada”, agregó Muñoz.

Dijo que lo que siempre se hizo es determinar qué pacientes necesitan asistencia mecánica y cuál podrá ser la respuesta, y si esto cambiará o no su pronóstico para ingresarlo en cuidados intensivos.

“Hoy el hospital de Cipolletti tiene 64 camas y 15 espiradores, y el nivel de ocupación de la terapia intensiva es del 100 por ciento. El estado de salud del hombre es crítico. Tiene una neumonía bilateral, que significa que tiene los dos pulmones afectados. Un respirador no asegura nada, no le resuelve el problema. La ocupación ronda hace varias semanas entre el 80 y el 90 por ciento de la ocupación y no vemos sólo pacientes con Covid, con la flexibilización hay otros eventos como accidentes de tránsito, heridos de arma de fuego y arma blanca, y todos ocupan un lugar”, finalizó la funcionaria.