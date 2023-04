La desilusión de una pareja del Alto Valle ante la estafa de una agencia turística

Jorge Montes, oriundo de Neuquén, planeaba viajar con su pareja Marcela, quien es de Cipolletti. El paquete lo habían pagado en septiembre de 2022 por un valor de 2700 dólares cada uno para el 19 de mayo de 2023. Como la empresa Turismo Felgueres tenía muy buenas calificaciones desde hace muchos años, no dudaron en realizar la compra.

Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a notar algunas cuestiones que les generaron dudas. Es que, casi un año después, el mismo paquete lo habían empezado a ofrecer a precios considerablemente más bajos, algo que les llamó muchísimo la atención, pero no era nada que significara un riesgo para su viaje.

La preocupación surgió cuando Jorge intentó comunicarse con ellos la semana pasada para solicitar el detalle de los horarios de los vuelos. El celular daba apagado y el teléfono fijo, estaba fuera de servicio.

"En la página web tenían colgado un cartel que decía que se mudaban y que iban a atender nuevamente a partir del 20 de abril a los clientes. Luego, este fin de semana nos enteramos de que 200 turistas habían sido estafados por la misma empresa y el mismo paquete que habíamos comprado nosotros", detalló en diálogo con LM Cipolletti.

Y agregó: "No sabemos qué va a pasar, pero suponemos que va a ser una situación similar. Nuestra fecha de salida es el 19 de mayo, por lo que por el momento no podemos decir que no cumplieron. Pero cuando llegue el momento veremos cómo actuar y realizar la presentación correspondiente en Defensa del Consumidor".

Paquetes turísticos tentadores

Jorge comentó que lo tentador de los paquetes ofrecidos por Turismo Felgueres no era tanto por sus precios, sino porque ofrecían viajes a realizar en uno o dos años. "Pagabas en efectivo a tipo de cambio turista y te daban fechas de salida lejanas. En tiempo de pandemia quizá era normal porque no se sabía cuándo se iba a poder volver a viajar con normalidad", afirmó.

No obstante, lo cierto es que -oficialmente- los pasajes aéreos internacionales se pueden emitir máximo 11 meses a futuro, no más. Por lo que era imposible para la agencia en cuestión saber los valores de un pasaje para dentro de dos años y cobrárselo a sus clientes.

fueron estafados por agencia de turismo.jpg

Cómo estafaba la agencia turística

Lo que hacían era el llamado esquema Ponzi. Con el dinero que les entraba hoy de los pasajeros que iban a viajar dentro de unos años pagaban los servicios de los que contrataron los viajes hace dos años. Mientras seguían entrando pasajeros a la rueda no había problemas, pero las complicaciones empezaron cuando se redujo el caudal de nuevos viajeros.

Antecedentes negativos de la agencia

Hace dos meses, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE) rechazó a la agencia de viajes Turismo Felgueres para sumarse como socia de la entidad.

“Cuando se presentaron, la Comisión Directiva resolvió no tratar su admisión por falta de transparencia en sus ofertas”, dijo Mario Ijelman, Presidente de AVIABUE, que aseguró que “sus ofertas eran de imposible cumplimiento”. La empresa denunciada tenía la licencia otorgada por el Ministerio de Turismo y Deportes.

Recomendaciones para no caer en una estafa

Mario Ijelman aseguró que hay que “sospechar cuando el precio de un pasaje, hotel o tour está muy por debajo de la media porque nadie regala nada”. También afirmó que es importante “comparar ofertas” con otras agencias de viajes.

Para verificar que la empresa tenga su licencia vigente hay que fijarse en la web del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/turista/agencias-de-viajes-autorizadas.

No comprar un pasaje sin fecha cierta y pedir el pasaje emitido. Verificar en el sitio web de la aerolínea con el código de reserva que exista y que esté el número de pasaje cargado.