La designación del nuevo contador viene con demora

Sin embargo, los concejales resolvieron que la iniciativa siga los pasos habituales para estos casos y, por tal motivo, Aninao anticipó que convocará a reunión para abordar el tema la semana próxima. En principio, el titular de la comisión no observa cuestionamientos al material enviado por el Ejecutivo, pero expresó que su tratamiento tendrá la atención debida.

El profesional propuesto para el cargo es Santiago González Rodríguez, vecino de Plottier, según se dejó trascender ayer. Ya ha desempeñado algunas funciones en el municipio local, así que se tiene conocimiento de su desempeño.

Concejales consultados manifestaron que, más allá del interés del intendente Tortoriello, de fijar una pronta designación, se estudiarán con cuidado los antecedentes y la trayectoria laboral de la persona impulsada. No sería de extrañar que la definición quede para después de las elecciones municipales del domingo 23, puesto que de haber un cambio en el color político del Municipio no habría voluntad de los concejales para dejarle a un nuevo jefe comunal un funcionario clave que no sería de su confianza y con mandato de cinco años.