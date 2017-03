La Corrida de Cipolletti comienza a entrar en calor

Falta una semana para que la ciudad disfrute del evento social y deportivo más importante de la Patagonia. Ayer se realizó el lanzamiento de la 32ª edición de la Corrida Ciudad de Cipolletti y de la 5ª Fiesta Nacional de la Actividad Física, que este año será itinerante.

La actividad comenzará el jueves, con las propuestas de instituciones locales y la presentación de la banda Buba y Asociados. También habrá partido amistoso en el Estadio Municipal, a las 21, con la presencia de glorias futboleras. El viernes se sumará una charla con el club San Martín y más espectáculos en el anfiteatro, hasta que llegue el gran día.

“Es el evento más importante para la ciudad de Cipolletti”, comenzó Aníbal Iachetti, director de Deportes. “Fue un año duro. Hemos aprendido mucho, siempre se aprende. Me gustan los desafíos y estoy muy contento de estar acá”, expresó el funcionario y ex jugador albinegro. Y remató: “La Corrida no es de Deportes ni de la Municipalidad, es de todos ustedes”.

El intendente Aníbal Tortoriello, por su parte, destacó los efectos que genera la prueba en la comunidad: “La actividad física se ha intensificado, eso es mejor salud”, dijo, y agregó: “Los flagelos son muchos en la sociedad, y el deporte y la cultura bajan el nivel de riesgo”.

Marcelo Pichipil, director de la Corrida, en su séptimo año al frente del desafío adelantó algunas novedades, como la presencia del atleta brasileño Gilmar Lopes, dueño del récord del circuito de 10 kilómetros, quien llegará para defender el registro que el ganador del 2016, Daniel Chaves, intentará superar.

“Hay mucha gente que quiere venir”, aseguró Pichipil, quien contó que muchos atletas se comunican con la organización atraídos por el nivel y la historia del evento. “Es una de las pruebas mejor premiadas del país, por eso muchos atletas quieren venir a participar”, sostuvo.

Este año la novedad en la prueba es la certificación del circuito, aprobado hace pocas semanas por la Federación Internacional de Atletismo Amateur. “Sirve tanto para los atletas amateur como para los que compiten a nivel nacional, para posicionarse en un ranking nacional, sudamericano o mundial”, explicó, y a una semana del evento, dijo que el objetivo es “seguir trabajando para que sea otra vez la mejor corrida de la Patagonia”.

Música y emprendedores

Miguel Ángel Barcos, director de Cultura, dijo que su área trabaja para aportar “un poquito de alegría musical” a la fiesta, con un paseo familiar fortalecido con más emprendedores cada día. “Siempre se habla de la pelea entre deporte y cultura, pero creo que esta vez vamos de la mano”, expresó.

Por su parte, la concejal Marcela Linhardo manifestó que el evento “es una oportunidad para las familias cipoleñas que se dedican a vivir de sus productos” y que hay unos 123 stands confirmados.

Fútbol de lujo, solidaridad y promesa de ritmo

Picadito de lujo

Ex jugadores como Pepe Basualdo, Oscar Passet y Chicho Serna protagonizarán un amistoso en el Estadio Municipal.

Copa Intercontinental

Los glorias futboleras arribarán con la copa Intercontinental xeneize, firmarán autógrafos y se sacarán fotos. Además se juntarán útiles escolares en el ingreso para ser donados.

Cirio y los zumberos

La modelo Jésica Cirio convocó a los zumberos regionales para que la acompañen en la previa de la Corrida.

Chaves quiere el récord y Lopes viene a defenderlo

El ganador de la Corrida 2016, el brasileño Daniel Chaves, confirmó su presencia en la 32ª edición desde hace tiempo; además, le pidió a la organización un reloj en el vehículo líder, porque viene por el récord del circuito. Sin embargo, no la tendrá fácil, porque su compatriota, Filmar Lopes, ganador en el 2013, arribará a la ciudad para defender su registro, el mejor en el historial de la prueba más importante de la Patagonia.

Chaves y Lopes protagonizarán un atractivo duelo la noche del sábado 11 y sin duda son candidatos. El último vencedor, además de defender el trono, que logró con un registro de 29m 13s, intentará romper la marca de Lopes, 5 segundos mejor.

Pero también tendrán otros rivales que darán pelea, como Miguel Guerra, el atleta mejor ranqueado en ruta a nivel nacional.

También se confirmó la presencia de la deportista olímpica cordobesa Rosa Godoy. Además de otras atletas internacionales, que vendrán con el objetivo de terminar con el predominio nacional en lo más alto del podio femenino.

El resto de los participantes se irá develando en la semana y el viernes serán presentados.