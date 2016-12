La ciudad se desbordó de basura por una protesta

Una vez más los vecinos de Cipolletti amanecieron tapados de basura por una protesta gremial que dejó sin el servicio de recolección y barrido de calles a toda la ciudad. Desde el sindicato denuncian que los pocos camiones con los que cuentan no están en condiciones para transitar. En ese marco, la Fiscalía, siempre rápida ante conflictos gremiales, intervino tras una denuncia penal presentada por el Municipio.

Tras una asamblea, los trabajadores de Sanidad e Higiene Municipal decidieron realizar una retención de tareas total, ocupando el depósito conocido como ex Roweco, ubicado sobre calle General Paz, lo que impidió la salida de los camiones compactadores del lugar. La medida tomada fue en protesta por las malas condiciones de la flota automotriz, para pedir también el 25% comprometido por el Ejecutivo en enero pasado por trabajo insalubre y el pase a planta de un grupo de empleados aún contratados.

Según indicó el secretario general de Sitramuci, Omar Meza, la falta de respuesta del Municipio llevó a que se tome la medida extrema. “Estamos cansados de esperar que se cumplan las promesas. Estamos desde enero esperando el incremento del 25% por trabajo insalubre al que se comprometió el propio intendente (Aníbal Tortoriello) frente a todos los trabajadores. Además, aún no se concretó el pase de los contratados por el convenio de UOCRA al de Municipales. Los camiones no pueden funcionar en estas condiciones, porque son un peligro para los trabajadores y para la población. No tienen frenos, ni luces, y tampoco les funcionan las prensas. La semana pasada la prensa, que la traban con un palo, le atrapó la mano a un compañero y le quebró los dedos”, relató Meza.

El dirigente, a su vez, anticipó que el servicio no se normalizaría hasta que se cumplan los compromisos que están firmados y homologados.

El titular de Servicios Públicos, Jorge Ulovec, informó que ante esta situación realizaron la denuncia penal en Fiscalía por la retención de los camiones prensa, impidiendo que salgan a la calle. “Debimos contratar seis camiones volcadores para levantar la basura y poner personal extra a realizar el servicio. La recolección se retrasó, pero por la noche (por ayer) se logrará completar”, indicó.

El Municipio intentaba ayer a última hora avanzar con una mediación en Tribunales para resolver el conflicto de fondo y que se suspendiera la medida de fuerza.

6 camiones salió a contratar de urgencia el Municipio. Para hacer frente a la recolección de basura y sin poder utilizar sus vehículos, el Municipio contrató ayer otras unidades. Así durante la jornada fueron remediando la situación.

¿Se viene la tercerización?

Apareció el fantasma de la privatización

El secretario general de Sitramuci, Omar Meza, señaló que los trabajadores tienen miedo de perder su fuente laboral por el persistente rumor de una posible privatización del servicio. Esto, advirtió, atentaría contra la fuente laboral de un centenar de personas. Por su parte, Jorge Ulovec, secretario de Servicios Públicos, indicó que la privatización no está descartada y que se presentó al Ejecutivo un estudio del funcionamiento donde expresan la posibilidad de que una empresa privada se haga cargo del servicio.