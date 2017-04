En la ciudad, se sintió y mucho. Sin embargo, en el rubro comercial la adhesión fue dispar, ya que hubo supermercados y locales de los más diversos que sí abrieron, algunos hasta con una postura militante contra el paro. Los taxistas fueron otros de los trabajadores que prefirieron no adherir. De todas maneras, las calles lucieron despobladas y el movimiento fue casi nulo.

También hubo escuelas y universidades privadas que decidieron suspender las actividades por la imposibilidad de llegar a las instituciones por la falta de medios de transporte.

Las manifestaciones fueron realizadas por la mañana y culminaron pasadas las 13 en los puentes carreteros. El paro fue aprovechado por muchas familias que se distendieron por la tarde en las plazas de la ciudad.

El intendente Aníbal Tortoriello dijo que la gente tiene derecho a manifestarse y es entendible porque se atraviesan momentos difíciles. Pero advirtió que la medida de ayer no solamente estuvo relacionada con una cuestión social, sino que contó con una arista política. “Cuando vemos a sindicalistas que obedecen a cuestiones políticas partidarias, es donde se mezclan las cosas”, relató. Tortoriello respaldó el accionar de la Gendarmería, que ayer se apostó en los puentes para evitar un corte de tránsito y garantizar la libre circulación. “El Estado debe velar para que el corte de una ruta pública, que muchos ciudadanos libres deben circular, esté liberada. Comparto plenamente el derecho a huelga, pero no coincido con el corte de calles y rutas porque es una situación ilegal, y es el Estado el que debe ocuparse para que no se cometan este tipo de delitos”, afirmó.

Respecto del acatamiento al paro en el Municipio, informó que fue del orden del 30% y que no se sintió con fuerza. “Los camiones de basura salieron de forma normal, los barrenderos también, aunque no se presentaron los trabajadores de parques y jardines. El área administrativa registró una presencia normal de empleados, entendiendo que el paro no tuvo mucha repercusión a nivel municipal”, indicó el jefe comunal.

