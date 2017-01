La aparición de nuevas plagas mete miedo

El Municipio no fumiga pero advierte sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas.

Debido a la sequía de la temporada estival, que ha seguido a intensas lluvias en meses pasados, la proliferación de bichos y alimañas está a la orden del día. Desde el Municipio se puso en alerta sobre el cuidado que se debe tener ante la proliferación de alacranes, arañas, ácaros, chinches, cucarachas, mosquitos, ciempiés, murciélagos, ratas, serpientes y otras especies que se observan en la actualidad y que pueden deparar sorpresas desagradables e incluso poner en riesgo la salud y también la vida de las personas.

El titular de Zoonosis y Vectores de la comuna, Eduardo Fernández, afirmó que cada familia debe cuidar por la higiene y la limpieza que son la única forma de mantener a raya la presencia de las plagas. La administración municipal no efectúa fumigaciones y solamente está en condiciones de ayudar a vecinos muy desvalidos, como ancianos que no puedan valerse por su propia cuenta. Para el fumigado existen unas cuatro empresas capaces de brindar el servicio.

Para evitar contactos peligrosos con alacranes, arañas y ciempiés, que son todos venenosos, en mayor o menor grado, el funcionario manifestó que se debe tener particular cuidado cuando se manipulan objetos viejos en rincones de casas y patios porque, en su defensa, los bichos no dudarán en picar. Aquí la precaución inmediato pasa por consultar a un médico. Aunque la especie de escorpión de esta zona no tiene un veneno poderoso, en casos de personas alérgicas pueden presentarse complicaciones.

En cuanto a los ácaros, Fernández indicó que estos pululan en los colchones, pero se los puede controlar exponiendo estos implementos al sol y al viento.

Sobre los murciélagos, explicó que los especímenes comunes en esta región son insectívoros aunque pueden morder si se sienten en peligro. Conviene manejarlos con escobas y otras herramientas largas y tapar hendijas en techos y ventanas para que no puedan anidar. Como vectores del virus de la rabia, se los debe tratar con suma precaución.

A los ciempiés también se los debe tratar con cuidado porque son venenosos, igual que la serpiente yarará, que puede aparecer en las zonas rurales. A moscas, mosquitos y cucarachas siempre conviene mantenerlos a raya.

6 meses

Primavera y verano son el paraíso de las plagas.

El invierno frío de la Patagonia suele mantener a raya a muchas de las especies más dañinas que infestan las ciudades y las casas. Mientras perdura el calor, conviene extremar el aseo. En otoño, empieza el repliegue de algunos bichos. Los murciélagos no hibernan pero tienen menos actividad cuando bajan las temperaturas.