¿Cómo nació tu pasión por la lectura?

Mis papás se acuerdan de que desde muy chica leía mucho y a los 8 años me deslumbré con Harry Potter porque descubrí la fantasía que no era, como mucha gente piensa, alitas y enanitos, sino que era pertenecer a una comunidad, a una familia, por decirlo de algún modo. A los 12 años leí Los juegos del hambre, primer libro de la trilogía escrita por Suzanne Collins, y fue como no poder salir más de este maravilloso mundo que brinda la lectura.