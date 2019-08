Irían a la Justicia por la designación del nuevo contador

El embrollo que ha causado el impulso de González Rodríguez para el cargo sigue siendo motivo de discusiones en el Concejo Deliberante. El asunto no ha obtenido consenso entre los integrantes del cuerpo legislativo, a más de dos meses de tenerlo en tratamiento.

Ayer, hubo una reunión parlamentaria para definir los temas que se abordarán en la sesión que se prevé convocar para la semana próxima. El punto central y casi excluyente fue el del cargo de contador, vacante por la renuncia de Lucila Chiocconi. Como no se logró un acuerdo amplio, se pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, cuando se buscará cerrar el debate.

Por lo conocido ayer, la designación se pasará directamente a votación en la sesión venidera y allí quedarán en evidencia las posturas de cada edil. Hasta hace unos días, se mencionaba la posibilidad de un rechazo de 5 a 1, pero ahora, merced a la persuasión política y argumental del Ejecutivo, el resultado probable sería de 2 votos a favor, uno en contra (el de Villarroel Sánchez) y nada menos que tres abstenciones (alguna, a regañadientes). Entre las razones que el gobierno de Aníbal Tortoriello habrían utilizado para conseguir dar vuelta el parecer de los concejales se incluiría que el electo Claudio Di Tella no rechazaría al nombramiento.

En la oposición no piensan aflojar. Villarroel Sánchez insistió en que González Rodríguez no tiene residencia en la ciudad, además que no cumpliría con la condición de full time para el puesto, a raíz de que trabaja como asesor para otros municipios. Por todo esto, anticipó la posibilidad de presentaciones legales contra la designación.

En el fragmentado oficialismo del CD, en tanto, hay quienes, aunque puedan abstenerse, piensan que debería haberse buscado para el cargo a un contador cipoleño.

Un nombramiento sin definición

Actual asesor

En el Deliberante, los detractores de González Rodríguez cuestionan que este, siendo un prestador de servicios externo del Municipio para el mejoramiento del sistema administrativo informático, tendría las claves de varias áreas.

La última palabra

Los concejales todavía esperan por escrito el pensamiento del contralor Horacio Schlichter sobre la propuesta del Ejecutivo para la Contaduría. El parecer del funcionario puede resultar clave para terminar de inclinar la balanza.