Intiman al ministro Zgaib por la salita del Distrito Vecinal

A la vez, el actual edificio, ubicado en “el aserradero del señor Castillo”, no está “en condiciones de atender en épocas invernales” dado que no dispone de red de gas ni tampoco de un zepelín con el combustible, además de presentar una “red eléctrica defectuosa, provocando que la iluminación no sea la adecuada. Tampoco el aire acondicionado puede ser usado para calefaccionar”.

Por todo esto, y también otras circunstancias, se exige “una solución para que se pueda trabajar en condiciones humanas en el sector en forma momentánea” y se reclama por los planos de la sede definitiva del centro de salud.

Desde el grupo de trabajo del DVN, se le informó a la directora del Hospital local, Claudia Muñoz, del envío de la carta documento al Ministerio de Salud, con una copia del texto remitido.

Además, se la puso al tanto de las gestiones efectuadas a principios de marzo ante la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna para mejorar las condiciones del sector donde se encuentra la actual salita.