Interlagos: se agrava la crisis y temen que cierre

Los empleados se concentraron ayer en la puerta de la Embotelladora Comahue y en la distribuidora de bebidas de la familia García. Algunos, aseguraron que es un secreto a voces que la empresa cerró sus puertas y quieren cobrar lo que les adeudan, más la indemnización.

Sin embargo hasta ayer no había notificaciones oficiales de la quiebra de la marca local de gaseosas. Así lo aseguraron en la delegación de Trabajo, donde reconocieron que la firma paralizó la producción. García, por su parte, no dio detalles sobre la situación.

“La patronal se ausentó sin previo aviso en la audiencia programada para el 27 de marzo pasado. No hubo justificación. Sabemos que la producción se paró la semana pasada por falta de insumos y que no están cobrando. Ahora esperamos poder llegar a un acuerdo el jueves (por mañana), cuando está pactada el nuevo encuentro, y no perder ninguna fuente de trabajo”, expresó a LM Cipolletti el delegado local de Trabajo, Aparicio Riffo.

La crisis se desató en 2017 y en febrero la patronal acordó con los empleados un sistema de suspensiones temporales o reducir la jornada a la mitad para mantener la producción y no agrandar las deudas. Pero no cumplió.

Los empleados aseguran que son 130 los puestos laborales en riesgo por la crisis de Interlagos. “Queremos saber cómo vamos a cobrar lo que nos deben. Y, si cierran, la indemnización que nos corresponde”, dijo un obrero.

Muchos tienen más de dos décadas como empleados de la firma y les deben sueldos desde agosto del año pasado. Más aguinaldo y vacaciones. “Si nos echan nos tienen que pagar el 100% de lo que nos corresponde”, afirmaron .

Reclamos externos

AFIP

El ente impositivo les reclama a los dueños de Interlagos unos 300 millones de pesos por tributos no abonados.

Provincia

La empresa también debe comenzar a pagar un préstamo “salvavidas” que le había otorgado el gobierno rionegrino.

