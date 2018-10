Interlagos: avalan la cooperativa, pero ponen condiciones

Para volver a poner en funcionamiento la fábrica tienen que conseguir que se sumen dos tercios de los ex trabajadores. Desde Interlagos aseguraron que están próximos a cumplir con ese objetivo, por lo que estarían en condiciones de reactivar la producción. Sin embargo, por ahora les falta conseguir cinco adhesiones.

Según se conoció, el juez Diego de Vergilio, autorizó el funcionamiento de la cooperativa con el requisito de cumplir con la mayoría de los trabajadores involucrados. Pero, además, se aclaró que esta autorización sería para poner la fábrica en producción sólo hasta que se resuelva la quiebra, por lo que su vida podría ser efímera.

Desde el Poder Judicial aclararon que esta en instancia se podría reiniciar la producción pero con el único fin de evitar que se desvaloricen las máquinas y las instalaciones de la planta de Ruta 22 por la falta de uso.

Además, indicaron que la fábrica ya está con una quiebra decretada, lo que significa que las máquinas y el lugar se van a rematar para pagar las deudas a los trabajadores, a los proveedores y también al fisco.

En el expediente se hace alusión a que los propios trabajadores, conformados en cooperativa, pueden acceder a comprar la embotelladora en ese futuro remate.

“Considero oportuno dejar precisado que la continuación de la explotación, si eventualmente correspondiera, tiene por objeto evitar que la interrupción -de hecho interrumpida en este caso - pudiera emanar una grave disminución del valor de realización; es decir que la venta de la empresa es una consecuencia jurídicamente inevitable y la continuidad o no de la explotación, no obsta a la posibilidad que tienen los trabajadores reunidos en cooperativa de trabajo de solicitar la adquisición”, expresó el juez en el escrito.

Interna

Sin embargo, los ex empleados de Interlagos no lograron la unidad y estas divisiones están perjudicando la iniciativa. Es que hay un sector díscolo que se niega a formar la cooperativa, por lo que no alcanzaron los dos tercios necesarios. Por ahora cuentan con 51 firmas y necesitan 56 y hoy se vence el plazo. Pedirán permiso para avanzar con la cantidad de personas con la que cuentan hasta el momento.

Un conflicto de nunca acabar

Se organizan para subsistir

Las condiciones de la Justicia

