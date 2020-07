Pero, además, se lo investiga por otro delito mucho más grave que supone penas altas. Es que su conducta penal podría encuadrar en el artículo 202 del Código Penal, según el cual podría ser reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años, el que progague una enfermedad peligrosa y contagiosa para otras personas.

"Es un delito autónomo distinto, que tiene penas mucho más altas. Hay que ver si se dan los requisitos. Además, podría ser competencia del fuero federal", informaron fuentes judiciales a LM Cipolletti.

Entre otros elementos, se trata de establecer si para acusarlo en estos términos es necesario que haya contagiado a otra persona o si basta con que tenga la posibilidad de contagio.

La fiscal del caso, Eugenia Vallejos, estudia el encuadre legal para formalizar su acusación, mientras reúne la prueba y en el hospital cipoleño la Policía garantiza una custodia permanente para que no vuelva a escaparse. "Por ahora está tranquilo", dijeron desde la Comisaría 24.

Las dos veces que el paciente con Covid-19 huyó, fue hallado en su casa.

No cabe duda que un hecho tan grave no puede quedar en la nada, incluso porque con el aislamiento que ahora cumple bajo custodia policial permanente puede que no ser terminen los problemas. Es decir, no se descarta que su accionar traiga consecuencias para otras personas.

De hecho, para evitar o mitigar un riesgo mayor, fuentes hospitalarias informaron que el personal de Salud ya hisopó a más de 20 personas que estuvieron con el paciente con Covid-19. Muchos de ellos son vecinos del barrio donde vive, pero también contactos estrechos, como es el caso de su mujer, quien cursa un embarazo avanzado de ocho meses. Los resultados de los hisopados podrían estar durante la tarde de hoy.

La directora del hospital cipoleño, Claudia Muñoz, sostuvo que el paciente diagnosticado como positivo para Covid-19 "continuó con su vida social", pese a que tenía que estar aislado, poniendo en riesgo no sólo a su círculo familiar más cercano, sino también a vecinos de su barrio. Consideró que el hecho fue "gravísimo".

Tanto es así que desde hoy (13/7) implementaron testeos masivos en el Barrio Obrero, La Esperanza y la toma Barrio Nuevo para reducir las posibilidades de nuevos contagios que deriven del paciente dos veces fugado. Los testeos comenzaron a desarrollarse hoy temprano, mediante la participación de médicos y agentes sanitarios del hospital local. La referente barrial Lila Calderón también colabora con esta tarea.

El hecho que se investiga

El sábado (11/7), personal de Salud fue a buscar al hombre a su domicilio en la toma Esperanza para su posterior internación en el hospital local, pero se había dado a la fuga. "Al llegar la ambulancia ya se había retirado del lugar en una moto en compañía de una mujer, quien se encuentra embarazada de ocho meses", detallaron fuentes policiales.

De manera inmediata, se dio inicio a una búsqueda de paradero y, cerca de las 2 de la madrugada del domingo, personal de la Unidad 45° del Anai Mapu logró encontrar al paciente, quien ya había regresado a su domicilio.

El paciente fue trasladado al hospital, se mostró agresivo y debió ser internado bajo orden policial. Sin embargo, a las 4 de la madrugada fueron a verificar su estado de salud y la habitación estaba vacía.

El mismo domingo, cerca de las 14.30, personal de la Unidad 45° volvió a encontrar al hombre en su casa, lograron rodearlo y fue nuevamente trasladado al hospital, donde permanece actualmente con vigilancia constante.