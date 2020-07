Influencer porteña viajó a Bariloche y las redes explotaron

Si bien en un principio se dijo que había viajado a San Martín de los Andes, desde el gobierno comunal desmintieron que la joven estuviese en la ciudad cordillerana, ya que no puede ingresar, y aseguraron que Bárbara Pérez se encuentra en la localidad de Bariloche, la cual está a más de 180 km de distancia. "No puede venir ni va a poder venir. Tampoco puede ir al cerro Chapelco", explicaron.

“Me reporto desde la ruta, nos salió un trabajo muy grosso. Lo digo o no lo digo”, expresa la joven en uno de sus videos, mientras se muestra viajando en un lujoso automóvil, junto a otras dos personas. “Miren que hermoso nuestro país”, agrega en otra historia. “Bienvenidos a Piedra del Águila”, cuenta en otra de las cintas, mientras está al aire libre –sin barbijo- y jugando con un perro.

“Está nevando desde la salida de Piedra del Águila. No es casualidad que le dimos un respiro al mundo y nos devuelva esta cantidad de nieve”, continuó.

Según ella misma mostró, la pandemia le impidió practicar deportes de nieve, e hizo una publicación al respecto días atrás, en un tono nostálgico. “Nací en Buenos Aires, pero desde muy chica que voy de vacaciones una semana a la Patagonia. No me olvido más ese viaje de 19 HORAS en auto, escuchando todos los discos de Creedence Clearwater Revival y mirando el paisaje, hasta llegar a San Martin de los Andes para ir a esquiar y ser la persona más feliz del mundo. Gran parte de mi corazón esta ahí. HOY agradezco a mis viejos por habeme dado esa oportunidad. Me siento muy afortunada y deseo que todo el mundo invierta su tiempo en experiencias como estas, que no te las saca NADIE ni NADA. Mi mensaje de hoy muy cliché obvio. COLECCIONEN MOMENTOS, no COSAS”, compartió, junto a un complicado de momentos vividos en el cerro Chapelco con su familia.

Ante esto, muchos usuarios de las redes –y de la región- explotaron. Es que al igual que en muchos lugares del país, las personas solo pueden movilizarse según la terminación del DNI.

“Tamos todos indignados con barbara Pérez yendo a esquiar desde BSAS y nosotros neuquinos no podemos hacer ni 4 hs en auto a la cordi xq te mandan de vuelta NO?”; “’La influencer’ Barbara Perez llegó ayer a Bariloche, viene desde Buenos Aires (Zona roja) y aún así en vez de estar cumpliendo el aislamiento como cualquier persona está ESQUIANDO” y “Barbara Pérez, ‘influencer’ de Bs As. Hace 6 horas pasando como si nada por nuestra provincia, yendo de vacaciones a la cordillera. Quisiera saber el argumento que utiliza en algún control.Y a nosotros nos rompen las pelotas para salir por la terminación de Dni”, fueron algunos de los mensajes que circularon en Twitter.

Con la polémica en el aire, la joven –que llegó a ser la cara de la reconocida marca Roxy- decidió hacer su descargo, otra vez, a través de historias. “Hola amigos. Me llegaron un par de mensajes no muy positivos acerca de mi llegada al sur. Primero, quiero que sepan que me pongo en el lugar de todos y entiendo las diferentes posturas sobre la situación. Es un momento muy complicado para todos, pero quiero dejar en claro que no vine a vacacionar sino a cumplir con un contrato laboral”, arrancó su comunicado y siguió diciendo.

“Estoy cumpliendo con todos los requisitos para no dañar y/o molestar a nadie. Segundo, pido disculpas si cause algún tipo de mal gusto, sólo me gustaría aclarar las cosas para que sepan bien el por qué de esto. Ante todo elijo respetar la situación de todos, así como también me gustarían que intenten comprenderlo. Y para lxs que me bancan y me tiran de la buena, gracias por ser tan masa”, finalizó.

Fuentes extraoficiales revelaron que la joven tiene un permiso de “trabajador esencial”, pero hasta el momento se desconoce el trabajo para el que fue convocada.

