Inestable con formación de tormentas eléctricas

La AIC está pronosticando para hoy domingo, inestable sobre el norte patagónico con formación de tormentas eléctricas y probables chaparrones. Ocasional granizo.

Se mantienen estas condiciones hacia el lunes inclusive con mejoramientos temporarios y máximas calurosas. Tiempo bueno sobre las cuencas de Collón Cura y Limay. Inestable con tormentas nuevamente sobre comienzos de la semana entrante, períodos de viento moderados a regulares.

Domingo 26/02

Cielo parcial nublado. Temperatura máxima entre 36º - 38º C. Viento del E-NE de 5 a 20km/h. Tormentas.

Lunes 27/02

Cielo parcial nublado. Temperatura mínima 20º a 22º C, máxima 34º a 36º C. Viento de 15 a 35km/h del SO.

Martes 28/02

Cielo parcial nublado. Temperatura mínima 19º a 21º C, máxima 35º a 37º C. Viento del SO - O de 20 a 45km/h.

Miércoles 01/03

Cielo nublado. Temperatura mínima 16º a 18º C, máxima 29º a 31º C. Viento de 40 a 10km/h del SO. Inestable.

Jueves 02/03

Cielo parcial nublado. Temperatura mínima 14º a 16º C, máxima 25º a 27º C. Viento del SO de 40 a 25km/h. Inestable.

Viernes 03/03

Cielo despejado. Temperatura mínima 11º a 13º C, máxima 24º a 26º C. Viento de 20 a 15km/h del SO-NE.

(Fuente: Informe de la AIC)