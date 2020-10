Indignante: le pegaron a un nene para robarle la bicicleta

“Mi nene contó que llegó un chico vestido de negro que se tapaba la cara con un cuellito, y que los sorprendió. Primero le quiso robar la bicicleta a uno de los amiguitos, y como no pudo, le pegó una piña en la cara a mi hijo y le sacó su bicicleta. Se la habíamos comprado hace poco, recién estoy pagando la segunda cuota de un total de doce; son doce cuotas de $4 mil pesos y ya se la robaron. Tenemos mucha bronca”, explicó la mujer en diálogo con LM Cipolletti.

El robo fue en cuestión de segundos, y el delincuente se dio a la fuga rápidamente. Según indicaron los vecinos, la persona no es del barrio y no pudieron reconocerlo. De inmediato la familia de Tomas se acercó hasta la Comisaría 24 del barrio Don Bosco para radicar la denuncia.

“Estamos cansados de los robos. En pandemia me robaron dos veces en casa. Una vez me desvalijaron y la otra robaron cosas del patio. Ahora le roban la bici al nene. Y desde la comisaria nos dicen que tratemos no salir después de las 20. Da mucha bronca toda esta situación porque hacemos mucho sacrificio para comprar lo que tenemos”, indicó la mujer.

La bicicleta robada es marca Top Mega color negra con letras en amarillo flúor. Solicitan que cualquier información se la brinden a la policía para poder recuperarla.