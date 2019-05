Finalizada esta primer etapa, se estima que el martes o miércoles de la semana próxima se conozca la sentencia.

Al finalizar la audiencia del miércoles por la tarde, Rodríguez Lastra salió de tribunales y afuera lo esperaban sus fieles seguidores, quienes exigen su absolución.

"Lo importante no soy yo, lo importante es la vida. Lo importante es el bebé, me encantaría que esté acá con su familia y, si no está que lleguen estas palabras a esa familia que seguramente lo está llenando de amor", se refirió al acusado a través de un micrófono dispuesto por organizaciones autodenominadas provida.

"La vida hay que defenderla. Soy médico, la defiendo y ustedes la defienden estando acá", agregó.

