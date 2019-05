Homenaje a Gustavo Monti por 50 años de aire

El homenaje contó con músicos populares y escritores patagónicos. Entre ellos, el escritor Elias Chucair, a quien Gustavo Monti le dedicó palabras de admiración y agradecimiento, destacando su trayectoria como poeta.

Todas las tardes, en LU19 hay un espacio para hablar de la región y sus artistas con la pesca como hilo conductor para “hacer conocer cómo era el sur”.

“Son 50 años que no sé cómo llegaron. Transcurrieron llenos de satisfacciones. El programa me trajo amigos y un montón de vivencias que dieron mucha satisfacción”, explicó Monti. El homenajeado no dio la receta de su éxito, pero aclaró: “Estas cosas vienen por la vida misma”.