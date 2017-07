"Hay que votar por la provincia"

Lo hizo en un nuevo acto, esta vez en Valle Medio, en el marco de la campaña de cara a las próximas elecciones PASO de agosto.

La defensa de las economías regionales, la seguridad, el respeto por los trabajadores y el acompañamiento a los rionegrinos de todos los rincones de la provincia son algunas de las bases que desde el albertismo levantan como banderas propias. En ese sentido, Gatti afirmó: “Vamos a tener una sola manera de votar que es a favor de la provincia, sin que tengamos a nadie en Buenos Aires que nos diga lo que tenemos que hacer”.

A su vez, el cipoleño sostuvo que JSRN persigue un proyecto superior a los partidos nacionales “que sólo van detrás de un modelo, que es el de criticar al otro sin llegar a nada y siguiendo órdenes de dirigentes o patrones nacionales que les dicen cómo votar”.

“Queremos imponer nuestros propios proyectos y construir nuevas herramientas políticas. Hoy no hay aliados de antemano, vamos a apoyar decisiones que favorezcan a nuestra provincia y vamos a estar enfrentados a aquellas que sean perjudiciales”, agregó.

Por ello sostuvo con firmeza que “será la primera vez que a diferencia de lo que nos ha pasado siempre de tener representantes de Buenos Aires en Río Negro, vamos a tener un representante de Río Negro en Buenos Aires”.

En este marco, el ex jefe de la Policía de Río Negro sostuvo que hacer sentir la identidad como rionegrinos será su bandera: “Queremos hacer sentir nuestra presencia, nuestra identidad, nuestro sentimiento federal, defendiendo a nuestra provincia que en las decisiones nacionales siempre quedó relegada”.

Con cada paraje

El discurso de Gatti en particular y de los dirigentes oficialistas en la provincia en general giran en torno a la necesidad de estar presentes en cada ciudad, localidad o paraje, atendiendo las situaciones de los ciudadanos. “Queremos seguir adelante con esta bandera que nos envuelve, que es atender a todas las personas, ayudarlos a resolver sus problemas, sin distinción del lugar dónde viven o a qué partido pertenecen, porque hoy no hay un solo Municipio sea del partido que corresponda, que no tenga la mano solidaria y la presencia del gobernador (Alberto) Weretilneck apoyando cada uno de sus proyectos. Y esto también es parte del sueño que nos atraviesa, con aciertos y errores, con virtudes y defectos, pero siempre priorizando la integración rionegrina”, concluyó Gatti.

