Hasta el 30 de junio para renovar modelos de taxis

La prórroga será por única vez y su plazo se extenderá hasta el 30 de junio, con lo que ya está corriendo el término y los que no hayan renovado sus autos deberán apurarse para no quedar en falta. De darse esta situación, las unidades podrían ser secuestradas puesto que no pueden circular sin cumplir el requisito de la antigüedad máxima.

La titular del CD, Silvana Larralde, manifestó que no habrá más aplazamientos en la exigencia y dijo que el Ejecutivo municipal y los ediles acordaron dar los seis meses extras en razón de las dificultades que enfrentaron los taxistas durante la pandemia de Covid-19 que azotó la ciudad, el país y el mundo.

Sin embargo, el Municipio debe velar por la seguridad de sus habitantes y por ello no se pueden permitir más prórrogas, con lo que el actual plazo que se ha otorgado será el único que se conceda.

Por otro lado, en la sesión se aprobó también, merced a un proyecto de Larralde, la donación de tierras de la comuna a la Asociación Civil Folkloristas Unidos. Se trata de un predio de 600 metros cuadrados, ubicado en el barrio Villarino.

Como ha ocurrido en instancias similares, la cesión se efectúa con el requerimiento de que en un plazo de cinco años se inicien, al menos, las obras básicas de las instalaciones que planea construir la entidad beneficiada. Si no se cumpliera esta condición, la parcela podría volver a propiedad del Municipio.

Folkloristas Unidos está integrada por artistas y amantes de la música y las tradiciones autóctonas que vienen trabajando denodadamente hace tiempo. En la actualidad, cuentan con el reconocimiento institucional que les da la personería jurídica.