"Los mismos vecinos lograron rescatarlo del sector hacia la orilla, fue trasladado al hospital de manera urgente en un vehiculo particular, pero llegó sin vida", detalló.

Se inició un proceso judicial por el hallazgo y se solicitó una autopsia.

Comisaría Anai Mapu .jpg Investigan el hallazgo de un cuerpo en el canal El 30

El cuerpo pertenece a un hombre de 70 años, quien residía en el sector desde hace muchos años.

Y agregó: "Es una persona que vive sola en este sector del 30, vino desde Chile. Hace muchos años vive en este lugar y aparentemente estaba indocumentado. Tenemos un nombre y apellido conforme a lo que nos dijeron los vecinos, era una persona de unos 70 años".

El hecho ocurrió en la zona que se conoce como Puente Pollolín. “Esto es un canal de riego, no es un canal para que la gente se bañe. Obviamente no está habilitado, pero la gente lo utiliza para bañarse cuando hay altas temperaturas”, afirmó Ruiz.

Los canales no están habilitados para bañarse

Ante el pronóstico emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) de tiempo bueno y calor en el norte patagónico, con temperatura máxima de 35°, la Dirección de Protección Civil recordó a los vecinos y vecinas de la ciudad que está prohibido bañarse en los canales de riego.

No está permitido bañarse en lugares no habilitados para tal fin y que no cuenten con servicio de guardavidas. "Entre todos podemos evitar accidentes, ante cualquier emergencia comunicarse al 147 o con la Central de Emergencias al 109/911", concluyeron.