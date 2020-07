Hallaron al paciente con Covid-19 que escapó del hospital

El operativo estuvo a cargo del personal de la Comisaría 45° del barrio Anai Mapu, que rodeó el domicilio del hombre y -finalmente- pudo facilitar las tareas de traslado por parte del equipo de salud.

El paciente había sido hisopado entre el jueves y el viernes y el resultado positivo llegó ayer. En tanto, su pareja -quien cursa un embarazo de ocho meses- fue hisopada el sábado, pero el resultado aún no está listo.

Bronca entre vecinos

La referente barrial Lila Calderón comentó que el hombre tenía la orden del hospital de permanecer aislado en su casa tras dar positivo para Covid-19, pero que hizo caso omiso y continuó saliendo como si nada hubiera ocurrido. "Nos expuso a todos", sentenció.

Al respecto, Calderón indicó que el hombre "iba al comedor todos los días a buscar comida" y que el jueves pasó por su casa, pero no se encontraba. "Lo vieron los vecinos. Nosotros en el comedor tenemos un protocolo estricto y sabemos que no hay contagiados, pero creo que vamos a tener que cerrarlo. Por el momento, la doctora Muñoz me llamó para decirme que mañana van a hacer testeos masivos", concluyó.

La fuga

El sábado (11/7) el personal sanitario fue a buscar al hombre de 41 años a su domicilio en la toma Nueva Esperanza para su posterior internación en el hospital local, pero se había dado a la fuga. "Al llegar la ambulancia ya se había retirado del lugar en una moto en compañía de una mujer, quien se encuentra embarazada de ocho meses", detallaron fuentes policiales a este medio.

De manera inmediata, se dio inicio a una búsqueda de paradero y, cerca de las 2 de la madrugada de este domingo, personal de la Unidad 45° del Anai Mapu logró encontrar al paciente, quien ya había regresado a su domicilio.

En tanto, fuentes sanitarias indicaron a este medio que una vez que el paciente fue trasladado al hospital, el mismo se mostró "agresivo" y debió ser internado bajo orden policial. Sin embargo, a las 4 de la madrugada fueron a verificar su estado de salud y la habitación estaba vacía.

El nexo epidemiológico

En diálogo con LM Cipolletti, Muñoz comentó que el paciente habría tenido contacto con personas que trabajan en una concesionaria de Neuquén capital y que esta habría sido la razón por la cual se contagió.

Al respecto, mencionó que el cipoleño no cumplió con el aislamiento que le habían ordenado desde el hospital desde el momento en el que se le realizó el hisopado y que tienen constancia de que mantuvo reuniones sociales en las que estuvo bebiendo con otras personas. "El no cumplió con el aislamiento y siguió con su vida habitual", sentenció.