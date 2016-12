Hallan a nena de 3 años caminando sola por la calle

Durante un recorrido de rutina, dos policías encontraron a una nena de 3 años deambulando sola por la calle a las 8 de la mañana. La trasladaron a la comisaría y tres horas después lograron identificarla y entregarla a su familia. La niña saltó por la ventana cuando todos dormían y se fue.

El hecho ocurrió ayer por la mañana en el cruce avenida La Plata y Naciones Unidas, en las 1200. Los dos agentes se dirigían a pie desde la Subcomisaría 79 hasta la del Anai Mapu cuando les llamó la atención una pequeña nena sola en la calle, sin el control de algún mayor. Se acercaron y le preguntaron qué hacía sola, pero la nena no hablaba. Lo único que dijo fue que se llamaba Abril. Tras varios minutos sin encontrar a los familiares, la llevaron a la unidad.

Según explicó el comisario Nelson Martínez, a cargo de la 79, se advirtió de inmediato sobre la situación a la oficina de Protección Integral para que investigue el caso. Además, un médico la revisó y constató que la menor estaba en buen estado de salud. “No hablaba y no teníamos forma de identificarla. Sólo dijo que se llamaba Abril”, indicó Martínez. Luego de tres horas de espera las trabajadoras sociales lograron identificar el origen de la niña y procedieron a trasladarla hasta su domicilio, en la toma Barrio Obrero.

La madre, sorprendida por lo sucedido, dio su versión a LMCipolletti. “Hace unos días tuve un problema con mi casilla y me tuve que trasladar a lo de mi madre, en las 1200. Para que no me la usurpen, por las noches dejo a mis hijos al cuidado de mi familia y me vuelvo a dormir a la casilla”, comentó. Ayer la nena había quedado al cuidado de una cuñada, pero se escapó por una ventana y se fue. “Doy gracias a Dios que mi nena se encuentra bien y no pasó nada. Fue sólo un descuido”, explicó la mujer.