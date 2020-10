Hacer turismo será una gran odisea en Río Negro

La prueba piloto para el retorno del turismo a Bariloche contempla una gran serie de requisitos que pueden reducir drásticamente el interés de los visitantes por viajar. A los gastos necesarios para cualquier escapada turística habrá que sumar el pago de seguros especiales y de los análisis de laboratorio para garantizar que no se padece coronavirus. Además, el viaje solo podrá hacerse por territorio rionegrino, lo que obligaría a transitar tramos de ripio, en lugar del camino más frecuente desde el Valle a través de Neuquén.

Desde el viernes 16, Bariloche permitirá el ingreso de un cupo limitados de turistas , en principio, provenientes del Alto Valle. Será una prueba piloto para establecer que el protocolo sanitario es seguro, pensando en la temporada de verano. En la ciudad andina hay dudas sobre la fecha, ante la disposición del gobierno nacional de un nuevo aislamiento social preventivo por el coronavirus, por dos semanas. Sin embargo, aún no se descartó el permiso. “Esperamos novedades”, aseguró el intendente Gustavo Gennuso.

El presidente Alberto Fernández anunció el viernes que no se paralizará la actividad económica, y la Provincia aún no confirmó cómo se implementará el aislamiento. En principio, se contempló que podría postergarse la fecha, pero no la modalidad elegida para la prueba piloto.

Los visitantes tendrán que cumplir con una extensa serie de requisitos y se les podría negar el acceso a Bariloche a pocos kilómetros de llegar. El gobierno provincial incluyó la realización de un test de coronavirus obligatorio para todos los turistas.

El gobierno de Río Negro pondrá a disposición los test rápidos en los puestos sanitarios de El Cuy y Dina Huapi. Quienes den positivo tendrán que volver a su ciudad de origen.

Los primeros habilitados a viajar a Bariloche tendrán que acreditar domicilio en el Alto Valle y presentar certificado médico que acredite que no se encuentran comprendidos en los grupos de riesgo.

Cada integrante del grupo de turistas tendrá que contar con un seguro de asistencia al viajero con cobertura de COVID-19 estimado en entre 1500 y 2000 pesos. En Bariloche, en tanto, se informó que las aseguradoras lo cotizan según el valor del dólar al momento de la contratación.

Los viajeros tendrán que contar con la aplicación Circulación Río Negro y completar en la app los datos personales y del lugar de alojamiento, ya que no se puede ir a Bariloche sin reserva previa.

La autorización para circular solo servirá en territorio rionegrino, por lo que habrá que utilizar las rutas 6 y 23, un camino más largo que el tradicional, por Neuquén.