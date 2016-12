Junto con el proyecto que pretendía prohibir la venta de pirotecnia en Cipolletti quedaron las ilusiones de los proteccionistas de animales que se habían entusiasmado con pasar unas fiestas en tranquilidad y sin perros asustados. Las organizaciones locales no ocultan su bronca y la militante Mabel Gatica enfatizó: “A los concejales les faltó fuerza para mantener su postura”.

Otra vez, las fiestas se celebrarán entre juegos de luces y estruendos. Los comerciantes están contentos, pero los defensores de los derechos de los animales quedaron muy indignados. “Desde el 2005 venimos luchando para que se prohíba la venta de pirotecnia y pensamos que, después de lo prometido por el intendente Aníbal Tortoriello en su campaña, por fin se iba a concretar”, expresó Nelson Cotal, miembro de la organización Huellitas. Pese a la desilusión, reconoció que por lo menos en esta oportunidad se llevó el proyecto al Concejo Deliberante: “Esta fue la primera vez que se toca el tema, así que estamos avanzando”.

Quien no mostró ni una pizca de optimismo fue Gatica, que con 76 años se empieza a cansar de la espera. “Nací siendo proteccionista y lo voy a ser toda mi vida”, manifestó. La mujer que fundó la Asociación Protectora de los Animales hoy ya no participa de la entidad pero sigue siendo una firme militante. Asistió por su cuenta al Foro de Petardos y Pirotecnia donde también participaron comerciantes de la ciudad y de Buenos Aires, además de miembros de organizaciones proteccionistas de la salud, el medioambiente y los animales.

“Fue un debate muy largo donde ganó el interés económico de los comerciantes. Parecía que les estabas sacando el pan de la boca a sus hijos”, declaró Gatica. Y aseguró que a los concejales les faltó determinación en su postura: “Me dijeron que me vaya tranquila, que el proyecto se iba a concretar y después resulta que no se hizo nada. Todo queda en que se va a discutir el tema, pero si la prohibición no es concreta y total la cuestión queda en la nada”. Cotal la respaldó: “El fundamento fue que no se podía prohibir porque así se incentivaba la venta clandestina”, argumento que sostienen los vendedores.

El enojo de la militante se funda en que hay decenas de perros que mueren producto de los estruendos. “Muchos son atropellados porque corren alterados por los ruidos”, explicó el miembro de Huellitas, a lo que la fundadora de APRA agregó que algunos fallecen de miedo: “He perdido perros porque el susto les provocó un infarto”, relató angustiada. Cotal sostuvo que los perros no son los únicos afectados: “Los ruidos fuertes les provocan paros cardíacos a las aves”.

Aunque tienen menos defensores, las personas también sufren. “La gente con autismo la pasa muy mal y a muchos ancianos les molesta; eso sin contar todos los que pierden un ojo o un dedo por accidentes con petardos”, subrayó la activista.

Aunque los derechos de los animales vayan cobrando protagonismo, lo cierto es que este año, al menos, son sus dueños quienes tendrán que protegerlos. “La mejor alternativa es sedarlos con gotitas, siempre indicadas por los veterinarios. Además es bueno colocarles un collar con identificación por si se escapan y encerrarlos en un lugar seguro”, recomendó el militante.

Contralmirante Cordero

Destruyeron una tonelada de petardos ilegales

El cargamento de pirotecnia trucha que encontró la Policía en Contralmirante Cordero contenía una tonelada de explosivos. Así lo confirmó la fuerza policial ayer, luego de que los petardos fueran incinerados.

La mercadería no contaba con documentación respaldatoria de haber sido adquirida en lugares habilitados, ni con facturas de compra, por lo que la Policía la secuestró y luego de completar todos los trámites la destruyó.