Había dicho que a su hijo lo tenía retenido Gutiérrez, pero se arrepintió

Le escribió un mensaje de texto, pero nunca le respondió. Luego comenzaron a escribirle para saber si se había enterado de lo que había pasado. Sumado a esto leyó a través de los medios de comunicación lo que había sucedido y lo relacionó con su hijo de manera inmediata.

"Fui a la Policía para decir que mi hijo estaba desaparecido. Me dijeron que tenía que esperar, que iba a aparecer. Volví, pero las horas pasaban y estaba desesperada. Volví a la Policía, insistí y me tomaron la denuncia", detalló.

Como no tenía novedades comenzó a recorrer todas las comisarías de Neuquén capital y Cipolletti, pero su hijo no estaba alojado en ninguna.

Segunda jornada Facundo Castillo13.jpg Había dicho que a su hijo lo tenía secuestrado Guitérrez, pero se arrepintió Anahí Cárdena

Y continuó: "Llegué a mi casa y con mis hijas pusimos en las redes que lo estábamos buscando. Al día siguiente, Agustín me llamó, me dijo que estaba bien, en la casa de un amigo y que no me había llamado porque no tenía carga. Dijo que estaba en el departamento del padre de Ramiro, en General Roca".

Cuando finalmente tomó contacto con su hijo y constató su estado de salud, retiró la publicación de las redes sociales y desde la fiscalía la llamaron para declarar.

"En la entrevista dijimos que estaba desaparecido y que era posible que esté con Ramiro. Voy a pedir disculpas a la familia de Ramiro, lo que yo pensaba de que a Agustín lo podían tener escondido fue totalmente falso (...) Estuvo mal la exposición de decir que podría estar con alguna persona que lo tenía impedido de la libertad", afirmó la mujer.

Finalmente relató que, cuando se reencontró con Agustín, él no dijo nada, se acostó y no quiso hablar. "Yo tampoco lo quería interrumpir. Después me comentó que había estado en Roca con un amigo y me contó rápidamente lo que todo el mundo leyó en los diarios", concluyó.

El testimonio de la Policía de Neuquén

En consonancia con esta declaración, también habló un efectivo de la Policía de Neuquén, quien le recepcionó la denuncia a la madre de Agustin por desaparición de persona.

Allí comento que la mujer también había aportado el número de celular de un amigo de su hijo, quien podía llegar a tener información sobre su paradero. El mismo ofreció una fotografía en la que se lo veía a Gutiérrez en su camioneta y creían que Agustín podía estar con él.

"El día 22 de diciembre se toma conocimiento de que había regresado a su domicilio, a las 10 de la mañana. Ordené que fueran a entrevistarlo al domicilio, dijo que estaba bien, hizo alusión a que había estado en la escena (del crimen de Facundo) y que él ya se había hecho presente en la Justicia de Río Negro para regularizar su situación", expresó el uniformado.