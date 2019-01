El gremio Sitramuci acompañó la denuncia y el secretario general, Omar Meza, aseguró que para ellos se trata de “un presunto ilícito”, por lo que pretenden que la fiscalía de delitos contra la administración pública investigue a fondo lo ocurrido.

Al funcionario, del área de Arquitectura, lo acusan de obligar a sus empleados a realizar tareas particulares, como la instalación de gas y agua en viviendas. Algunos de estos trabajos incluso eran realizados en otras ciudades, como Centenario y Fernández Oro, según manifestó el denunciante.

Desde el Municipio no se fijó una postura en torno al caso, pero dan crédito de esta situación. Por lo bajo, en el Ejecutivo se preguntan por qué el ex trabajador no dijo lo que ocurría antes y lo hizo recién cuando su vínculo con el Estado local se interrumpió.

Al respecto, desde el gremio explicaron que la denuncia no se realizó antes porque los contratados viven constantemente con el miedo a quedarse sin trabajo, algo que en este caso terminó sucediendo.

La denuncia es por “utilización de recursos del Municipio para la realización de trabajos particulares, para los cuales el acusado era contratado y percibía un pago”.

“A fines del 2016 y principios del 2017 nos ordenó a otro compañero y a mí que nos dirigiéramos a un domicilio de Centenario a realizar instalaciones de los artefactos necesarios para que puedan obtener la habilitación del gas”, especificó el denunciante en el acta entregado a la fiscalía. Además, aseguró que viajaron en un vehículo que es propiedad de la Municipalidad de Cipolletti.

A su vez, desde Sitramuci aseguran que no hubo ningún motivo para cortar el vínculo laboral con el denunciante y aseguran que este tipo de decisiones está orientada a la búsqueda de un disciplinamiento del personal. Desde el Gobierno local niegan esta situación y aseguran que, en todos los casos, las decisiones fueron tomadas según la idoneidad de los empleados. Además, aclararon que no se disminuirá la planta, sino que todos los puestos que vayan quedando vacantes se ocuparán con nuevo personal.

--> “Me echaron como una represalia”

El ex empleado municipal, afirmó que la no renovación de su contrato fue una de venganza porque él se oponía a los manejos de este funcionario. “Entiendo que esto es una represalia y cabe destacar que mi ex jefe no elevó ningún informe a Recursos Humanos para poder concursar y seguir obteniendo mi puesto laboral”. El gremio Sitramuci asegura que aportó pruebas que permitirán comprobar la denuncia. Ahora la Justicia tiene la palabra.

--> De despedido a denunciante

