El año pasado comenzaron a circular con fuerza los rumores de matrimonio, que ellos alimentaban con diferentes declaraciones. "Imaginamos una ceremonia moderna, celebrada por un amigo, sin leyes ni reglas. Por las dudas tengo los vestidos de novia de mi abuela y de mi mamá bien guardados", reveló en una ocasión la hija de Daniela Cardone.

Cuando en diciembre del año pasado, mientras disfrutaban de unas vacaciones con sus hijos en Cancún, subieron una foto juntos mostrando sus anillos, no tardaron en circular las versiones de un casamiento secreto. Un festejo íntimo y "no tradicional", como ella había dicho que era de su preferencia.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

Sin embargo, Heredia, mientras muestra su mano y asegura que se tuvo que quitar la sortija para interpretar a su personaje, revela que no fue así.

Según su testimonio, por sus compromisos laborales y el poco tiempo del que disponen para organizarla, todavía no se llevó a cabo la tan ansiada boda. Asegura que ya llegará el momento, pero no aún. El anillo que comparte con su pareja es de compromiso: él le propuso matrimonio a su pareja durante aquel viaje y ella, claro, no dudó en aceptar.

"No me casé. Fue un pedido de matrimonio, ¡y afortunadamente me dijeron que sí! Pero no nos casamos… Lo vamos a hacer más adelante", cuenta el actor con una sonrisa en el rostro, a pesar de que no suele referirse a su vida privada.