Golpe de timón en los planes del Albinegro

“Es un lío”, dijo el preparador físico de Cipolletti, Cristian Bravo. El Albinegro estaba casi listo para el debut en la Copa Argentina y los planes quedaron en la nada. “El tema es que se suspendió y no es que jugamos la semana que viene, no sabemos cuándo vamos a jugar”, sostuvo Bravo.

Por su parte, el mediapunta Jorge Gaitán también mostró su descontento. “Fue raro entrenar hoy (por ayer), porque nosotros estábamos pensando en jugar el sábado y ahora no se sabe cuándo vamos a jugar”.

La incertidumbre puede jugar una mala pasada y bajar la guardia, letal. “Tenemos que seguir concentrados, no relajarnos, que tampoco es fácil, pero hay que seguir pensando en los objetivos que tenemos”, manifestó el Coco Gaitán, quien se encaminaba a meterse en el once titular para enfrentar a Deportivo Madryn en el partido de ida de la Copa Argentina. “Sabemos que estamos ahí, que tenemos la posibilidad de entrar, por eso hay que estar metido, tratando de hacer las cosas bien”, destacó.

Bravo indicó que la actitud del plantel será fundamental. “Contamos mucho con la predisposición de los jugadores, para entender el momento y seguir trabajando firme y duro como veníamos”, aseguró.

Los planes tuvieron que cambiar, pero la incertidumbre en el fútbol nacional no permite pensar a largo plazo. “En esto la planificación tiene que ser bastante diaria e ir viendo cómo vienen las cosas para ir ajustando a medida que tengamos la información, esa es la realidad. Vamos a ir ajustando día a día”, explicó el profesor.

Gaitán expuso su preocupación sobre el contexto del fútbol argentino. “Preocupa porque hay muchos colegas que no están cobrando, el fútbol está muy mal y no se sabe cómo va a seguir. Cipolletti es un club ordenado, pero en otros clubes la están pasando mal”, dijo el ex CAI de Comodoro Rivadavia.

“El grupo está bien, unido, convencido de lo que estamos haciendo. Hoy tuvimos una charla con el plantel y hablamos de eso. No queda otra que desde la humildad y desde la voluntad del grupo seguir trabajando, entendiendo que es nuestro trabajo y que la mejor manera de defenderlo que tenemos es trabajando día a día y dándolo todo”, afirmó Bravo.

El Albinegro entrenará hoy por la mañana, trabajará el sábado en un turno y probablemente, todavía no está definido, le darán libre al equipo hasta el lunes. Además, no descartan programar un partido amistoso para la próxima semana.

Villacorta se va a La Amistad

La Amistad se sigue reforzando y esta semana se concretó la llegada del ex Cipolletti Alexis Villacorta.

El lateral por izquierda se desvinculó del Albinegro hace dos semanas, después de no llegar a un arreglo para renovar su contrato.

La idea del defensor era encontrar rápido un club para no perder ritmo y no tuvo que salir de la ciudad para hacerlo.

En un principio, Villacorta no iba a entrenar con el plantel que dirige Pablo “Chala” Parra, de cara al inicio del Federal C, pero desde la institución hicieron un esfuerzo para sumarlo.

Se trata de un jugador con experiencia en el fútbol profesional, pese a su corta edad. En Cipo era el reemplazante natural de Gastón Pinto, pero con su desvinculación Henry Homann tuvo que buscar variantes dentro del plantel y empezó a hacer jugar de 3 a Nelson Seguel y a Ezequiel Ávila.

Dómini: “Hoy lo deportivo está en segundo plano”

“Teníamos hasta planificado el viaje, dónde íbamos a parar, dónde íbamos a entrenar y, de repente, un día antes se suspendió todo”, expresó el volante cipoleño Leandro Dómini desde Puerto Madryn.

El ex albinegro, quien se recupera de un golpe en el primer amistoso del Aurinegro –rival de Cipo en la Copa Argentina-, habló sobre la situación que atraviesa el fútbol nacional: “En general, creo que para todos los equipos hoy lo deportivo está en segundo plano, con todas las urgencias que hay, por ahí no es el caso de Madryn o de Cipolletti, pero el 90 por ciento de los equipos tienen otras urgencias que pasan por lo económico, que es más importante que cualquier torneo. Sabemos lo que es no cobrar por dos o tres meses y no sólo eso, sino no saber cuándo vas a volver a cobrar”.

Pensando en la Copa Argentina y el enfrentamiento contra Cipolletti, el mediocampista expresó que en los últimos años se ha generado una especie de clásico entre ambos equipos. “Obviamente que si te dan a elegir preferís no jugar con un rival que enfrentaste tantas veces y que después vas a volver a enfrentar, pero con Cipolletti se convirtió como en una especie de lindo clásico”, indicó.

Dómini le quitó trascendencia a la racha a su favor: “El último torneo no nos ganaron, pero los dos nos miramos de reojo, sabemos que los dos tenemos muy buenos equipos, que somos a priori candidatos, por eso siempre han salido lindos partidos, así que va a salir una linda serie”.

Pese a que el objetivo principal es el Federal A, en el Aurinegro no le quitan importancia al desafío copero. “Nosotros tenemos una linda experiencia, el año pasado jugamos contra Gimnasia de La Plata, hay que darle la importancia que se merece, porque es corto y te puede llevar a jugar partidos muy interesantes”, afirmó el cipoleño.