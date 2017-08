Generando Futuro, 24 años del lado de los más humildes

Su fundadora, Irene González, aseguró que la creación de la organización surgió como una forma de devolver todas las cosas buenas que la vida le dio. Hoy, luchando contra un cáncer de mama, sigue dando batalla y ofreciendo todo de sí misma para asegurar el bienestar de los más chicos y de familias en situación de vulnerabilidad.

Generando Futuro tomó forma de manera oficial el 6 de enero de 1993 y desde entonces ha realizado miles de donaciones a instituciones escolares, hospitales, gente que lo ha perdido todo en incendios o simplemente a aquellos vecinos que necesitaban de una mano para salir adelante. Todos los objetos o mobiliarios que entregaron a lo largo de los años fueron colaboraciones de la comunidad o comprados con plata de los bolsillos de los propios integrantes de la organización. La fundación funciona en la casa de Irene, en la calle Aníbal Turrín, donde cuentan con un espacio para hornear pan, vender sus productos y seguir generando ingresos para los más necesitados.

“Ahora vamos a entregar un televisor porque nos enteramos de que en el área de pediatría el que tenían no funcionaba más y sabíamos que estaban pidiendo uno. Nosotros ya lo teníamos porque habíamos entregado otro a un jardín del barrio Luis Piedrabuena y como no almacenamos nada decidimos donarlo. La razón por la que no juntamos cosas es porque el espacio físico que tenemos es chico y porque estamos en el mismo lugar hace casi 25 años, mi casa”, explicó Irene.

Este año llevaron a cabo una donación al hospital y también brindaron mucha ayuda en las escuelas de la Línea Sur con útiles y otros elementos indispensables. “La mayoría de las donaciones son en las escuelas y por eso nos llamamos Generando Futuro, porque el futuro está en las escuelas, en los chicos. Yo tengo 60 años, era muy joven cuando comencé, y la organización va a continuar hasta que Irene se vaya al paredón blanco. En estos momentos estoy peleando contra una cáncer, pero sé que Dios le da las batallas más difíciles a los soldados más valientes”, concluyó.

La difícil situación de los barrios

Desde las diferentes organizaciones sociales de Cipolletti coinciden en que la situación actual que se vive en los barrios es alarmante, así como también la falta de respuestas que los reclamos están teniendo en los despachos oficiales. La demanda de ayuda social se incrementó notoriamente en la ciudad, pero no siempre puede ser cubierta por este tipo de instituciones y ahí es cuando se vuelve necesaria la presencia del Estado.