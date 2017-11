Fuentes allegadas al Ministerio Público Fiscal no quisieron aportar mayores detalles respecto de la actual residencia del posible imputado, aunque aseveraron que la fiscal sabe muy bien dónde se encuentra, y en diálogo telefónico con el joven, éste se puso a su disposición.

Sin embargo, todavía no tiene elementos de prueba suficientes para solicitar su detención, de modo que no cederá a las presiones sociales y continuará avanzando con la investigación, en línea con un nuevo código procesal donde la prisión preventiva es la excepción y no la regla. Esto no sifnifica que no lo vaya a hacer más adelante.

Algo parecido ocurre con las medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento y de salida del país. Es decir, hasta que no se formulen cargos contra el sospechoso en una audiencia, la fiscal no podrá pedirlo al juez, quien decidirá qué hacer en el caso.

Además de establecer contacto con el sospechoso, la fiscal concurrió hoy a la Facultad de Ciencias Médicas para entrevistar a su decano, Miguel Vera, pero no lo encontró en el lugar. Insistirá en otro momento, o será la autoridad quien se dirija a la fiscalía para responder a sus requerimientos.

Lo estaba buscando para solicitarle las actuaciones sumariales que inició contra el estudiante, si es que las hubo y fueron necesarias para suspenderlo.

Mientras tanto, avanza con la rueda de testimoniales. Se sabe que ya declararon tres compañeras cercanas a la víctima, que si bien no han sido testigos directos del hecho de abuso que se investiga, pudieron aportar elementos coincidentes con el relato de la chica. Está previsto que también declaren como testigos otros cinco estudiantes.

El caso que se investiga causó gran conmoción en la región. Su publicidad se viralizó en las redes sociales, al punto que del otro lado de la cordillera, ex compañeras del estudiante sospechado le reprocharon haber cometido otro hecho de abuso sexual cuando éste cursaba un profesorado de Historia en una facultad del país vecino.

Marchas y pedidos de justicia colectivos escracharon con nombre y apellido al estudiante, quien huyó de la ciudad con destino posible a la ciudad de Buenos Aires.

Autoridades de la facultad de Medicina ratificaron la suspensión del estudiante acusado.