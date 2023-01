Fiesta de la Confluencia: ¿bajaron a María Becerra del evento?

Desde hace casi un mes, la Fiesta Nacional de la Confluencia está en boca de todos. Tras el anuncio de una grilla de espectáculos que no tiene nada que envidiar a otros festivales reconocidos, son muchos los que se preparan para vivir los shows o incluso para viajar hasta Neuquén capital desde otros puntos de la provincia o del país. Sin embargo, en las últimas horas se notó una modificación en el cronograma oficial que podría desilusionar a muchos fanáticos.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que no todos dirán presente ese día. Según los últimos datos publicados por la misma Municipalidad de Neuquén, finalmente María Becerra no se sumaría al evento.

La cantante, conocida como "La nena de Argentina", ha realizado diversas colaboraciones con músicos de otros países, y algunas de sus canciones como "Miénteme" o "Automático" figuran entre las más escuchadas de Spotify, por lo que su llegada a la Confluencia era más que esperada por muchos fans del género. Incluso, muchos se relataron en las redes sociales que compraron vuelos y pagaron su estadía en Neuquén para poder disfrutar el show de la joven. En este contexto, su ausencia será una mala noticia para muchos fanáticos.

El primer gran indicio que hizo preocupar a los fanáticos llegó de la mano de la última grilla o line up publicado en el sitio oficial de la Fiesta Nacional de la Confluencia, en el que se puede ver un nuevo diagrama, el cual anuncia a Diego Torres, Camilo y Canticuénticos como las principales atracciones del domingo.

Con esto, en las redes sociales, muchos fanáticos notaron la ausencia de su nombre en la página oficial, y expresaron su malestar por los cambios. Por el momento, aún no se hicieron anuncios oficiales en relación a esta modificación en el cierre de la Confluencia.

"María Becerra no será parte de la fiesta de la Confluencia 2023 en Neuquén. Habrían echo el anuncio de su presencia sin tener la confirmación de ella"; Cómo que bajaron a María Becerra de la Confluencia???? listo este año no para de empeorar"; "Gente tengo primicia real de primera mano: no viene María Becerra a la fiesta de la Confluencia" y "María Becerra se bajó de la grilla de la fiesta de la Confluencia, todo es tristeza y dolor", fueron algunos de los mensajes que circularon en Twitter.

Pese a este cambio, el resto de los shows ya confirmados se mantienen vigentes en la agenda, por lo que se espera una nutrida participación del público en la isla 132. Según se informó, se calcula un tránsito de dos millones de personas a lo largo de las seis jornadas, lo que se traducirá en un fuerte impacto económico para la región.

Además de los convocantes espectáculos, en la Fiesta Nacional de la Confluencia habrá tres escenarios alternativos donde se presentarán reconocidos artistas regionales. Se sumarán también espacios gastronómicos, actividades deportivas y ferias de artesanos y emprendedores, entre otras propuestas del evento.