Ferro tampoco la pasó bien con sus amistosos

Mauricio Giganti, al igual que Gustavo Coronel, perdió piezas importantes de su estructura en el receso de verano. Daniel Neculmán, delantero y goleador del Verde, se fue al exterior y en el mercado de pases sólo pudieron incorporar al mediocampista Cristian Canhué, de Alvarado de Mar del Plata, a pedido del entrenador, quien lo dirigió en su paso por el Torito que ascendió la temporada pasada.

El Albinegro ya no cuenta con Pablo Vergara y Daniel Opazo, pero en contrapartida contrató a Jorge Piñero Da Silva desde el Deportivo Madryn.

En situaciones similares, ambos entrenadores pondrán lo mejor disponible por Copa primero y el Federal después. La segunda semana de competencia ya podría deparar otras cosas, según como sea el arranque de cada uno.

Esquema

Giganti, más allá de los resultados, se inclina por un clásico 4-4-2 que seguro respetará en La Visera de manera estricta para quitarle espacios a un Cipo que por localía estará más obligado.

Y ahí está planteada una de las dudas de Coronel: Diego Aguirre para ganar en ofensiva o Gonzalo Bárez para acompañar a Manuel Berra en la recuperación. Todo lo demás parece bastante definido por el lado local.

La probable de Ferro sería con Maximiliano García; Marcos Quiroz, Alan González, Nelson Benítez, Lautaro Miño, Canhué, Tomás Sartori, Lautaro Ibarra, César Morete; Martín Lara y Lautaro Ceratto.

Los pampeanos tienen previsto practicar hasta mañana en su ciudad y emprender el viaje hacia el Alto Valle recién en las primeras horas del miércoles, para esperar aquí el choque del jueves a las 21:30 en La Visera.

Cipo maneja la siguiente alternativa para arrancar la competencia: Facundo Crespo; Matías Carrera o Maxi Carrasco, Damián Jara, Maxi Tormann, Jonathan Morales; Manuel Berra, Cristian Fornillo, Diego Aguirre o Gonzalo Bárez, Brian Visser; Nicolás Trecco y Jorge Piñero Da Silva. Todavía quedan un par de días para terminar de confirmarlo.

Coronel espera por Carrera

Hoy, toda la atención estará puesta en la recuperación de Matías Carrera, luego de haber salido lesionado en el primer tiempo ante Unión Alem Progresista.

Era número puesto en la defensa de Cipolletti para el arranque del 2020 hasta que sufrió una molestia en la pierna derecha.

Se espera que no le impida estar disponible para el jueves, pero en caso de no poder entrenar con normalidad en los próximos días, podría quedar relegado y apuntar solamente al Federal A. En caso de no llegar, su lugar será ocupado por Maximiliano Carrasco, un juvenil que ya debutó en el Federal y viene entrenando con el grupo de los mayores.

