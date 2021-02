Feroz tiroteo en Costa Norte dejó dos heridos

La víctima de la agresión manifestó a la Policía que la agresora le lanzó un cuchillo varias veces para lesionarla, cuando se metieron sus dos hermanos a la pelea. Luego, y en defensa de la herida, intervino su pareja. Eran tres contra dos en la pelea, hasta que pasó una moto efectuando varios disparos.

En medio del tiroteo, resultó lesionada la pareja de la víctima. Aunque la lesión fue en el pie y no revestía gravedad. "No quiso ser asistido ni colaborar con el personal. Se fue a su casa", relató Huanque a LMCipolletti.

En tanto, uno de los dos hermanos de la agresora recibió un impacto que podría haber terminado con su vida. Fue derivado al hospital Pedro Moguillansky por un familiar.

"Aparentemente, la misma bala entró y salió por un brazo, entro por el hemitórax izquierdo, no salió y quedó en la parrilla costal del lado derecho. Pasó por la piel y no le lastimó nada. Entró por el músculo del brazo y no le fracturó el hueso. Luego, entro por el tórax. Pasó por debajo de la piel, sin entrar a los pulmones ni al corazón, porque estaba a la altura del corazón, y quedó debajo de la piel, del lado derecho. A ese hombre se lo evaluó y se fue de alta a la media hora. Tenía dolor, pero ninguna lesión que comprometiera su vida", informaron fuentes hospitalarias.

Al volver a Costa Norte, buscó de nuevo armar lío, por lo que el personal policial tuvo que permanecer en Costa Norte hasta las 2 de la madrugada del domingo para evitar nuevos y violentos incidentes.

En cuanto a la mujer herida de arma blanca, a quien también asistieron en el hospital luego del tiroteo, se indicó que tenía algunas lesiones en la mama izquierda, algunas otras pequeñas en el tórax y en la mama derecha, más otro corte en un brazo, como si la hubiesen pinchado con un cuchillo. "Eran heridas cortantes, pero no penetrantes", aclararon los médicos consultados.

Desde la Comisaría Cuarta, advirtieron que los protagonistas de la pelea en Costa Norte son familias enfrentadas hace tiempo. Pero no tienen mayores detalles de la moto que intervino en la escena, ya que las personas individualizadas no quisieron aportar información respecto del tiroteo. Solo se inició un legajo por la lesión de arma de fuego que recibió el herido que fue asistido en el hospital.

En su momento, la Policía también demoró a tres personas, pero ya recuperaron la libertad por disposición judicial; y secuestró dos cuchillos Tramontina en el lugar. También se realizó un rastrillaje, pero no hubo vainas servidas ni otros indicios recolectados y vinculados al tiroteo. Personal del Gabinete de Criminalística participó de estas diligencias en Costa Norte.