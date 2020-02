"Todo el mundo nos decía que hiciéramos el trámite porque teníamos siete hijos varones, pero no sabíamos si tenían que ser de manera consecutiva o si podía ser intercalado, porque tenemos dos nenas. Al final, un amigo nos mandó la ley para que la leyéramos a fondo y decidimos anotarnos porque nos dijeron que ese no era un requisito. No perdemos nada, a lo sumo nos dirán que no", indicó la mujer de 33 años.

Familia Pietro El pequeño Dominic es el séptimo hijo varón de la familia.

Por su parte, Lucenia detalló que se comunicaron con Nación a través de una carta y un correo electrónico siguiendo todos los pasos indicados para este tipo de casos, pero aún no han recibido respuestas, la cual esperan con ansiedad y esperanza. Es que, en el caso de que Dominic sea reconocido como ahijado de Alberto Fernández, recibirá una beca de estudio para el nivel inicial, primario, secundario terciario o universitario.

"La educación es algo primordial para la familia. Todos mis hijos van a la escuela y les está yendo muy bien, afortunadamente. Uno fue abanderado, otro escolta, son muy inteligentes", agregó.

No obstante, Lucenia confesó que hay mucha gente que juzga sin conocerlos y dicen que tienen siete hijos tan sólo para recibir este beneficio. "Yo no tengo siete, ¡tengo nueve y uno en camino! Y no cobro ninguna pensión", aseguró, entre risas.

El viernes 14 de febrero, una beba barilochense se convirtió en la primera ahijada de Alberto Fernández. La pequeña, Mercedes Arévalos Soraiz, es la séptima hija mujer de Leonardo y María Clara, quienes ya tenían otras seis hijas del mismo sexo.

Una familia unida

Lucenia contó a este medio que una de las preguntas que más le hace la gente es cómo una familia con nueve hijos (próximamente diez) sobrelleva el día a día. Al respecto, aseguró que están acostumbrados al ritmo y para ellos es lo más normal.

"Por suerte tenemos para comer, para vestirnos y somos muy unidos. En casa, de todas formas, siempre somos más porque se suma algún compañerito de la escuela o los primos. Después no se quieren ir porque se la pasan jugando. Y si falta alguno, que es muy raro, empiezan a preguntar en seguida dónde está", concluyó la mujer, orgullosa.

Familia Pietro La familia Prieto

LEÉ MÁS

Una rionegrina será la primera ahijada de Alberto Fernández

Alberto Fernández se reunió con el papa Francisco en Roma

Las mejores fotos de la asunción del presidente Alberto Fernández