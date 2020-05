Extensos cortes de luz en los barrios más postergados

A mediados del mes de febrero, Edersa informó que no avanzaría en el tendido oficial de luz en los barrios donde la Municipalidad no acredite mediante papeles la urbanización. Eso no ocurrió en los meses posteriores y llegó esta situación en la que la demanda sigue haciendo colapsar todo.

En días de frío, cuando los vecinos encienden las estufas eléctricas o los caloventores, el precario sistema no soporta y surgen infinidad de conflictos.

“Entendemos que esto ya pasa por lo político. La expropiación es un hecho, pero no logramos que la luz se regularice y seguimos con estos problemas que son muy graves”, expresó Lilia Calderón, referente del Obrero. Allí, La Esperanza, 2 de Febrero y 10 de Febrero están esperanzados en poder alcanzar la provisión formal en el mediano plazo, pero en el resto de las tomas de Cipolletti el panorama no se presenta tan auspicioso.

A buscar leña

Ayer, de una chacra cercana, los propios vecinos se movilizaron para trasladar unos 20 camiones de leña para repartir por diferentes domicilios.

El uso de las estufas ayuda a disminuir el consumo general y de esta manera buscar evitar los reiterados cortes. No alcanza con lo recibido por el plan calor y cuanto más se aproxima el invierno, peor es la situación en este sentido.

