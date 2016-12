Expectativa por el inicio de la paritaria de los empacadores

Arrancó diciembre y, con ello, se aguarda la convocatoria por parte de la delegación del Ministerio Trabajo de Nación a los gremios ligados a la fruticultura para el inicio de las paritarias de cosecha.

Rubén López, titular del sindicato de la fruta, le indicó a LM Cipolletti: “Aún es prematuro, debemos hacer la evaluación del costo de vida de la primera etapa del mes de diciembre que es el más complicado. Seguramente la próxima semana elevemos a la cartera laboral la nota con el pedido del inicio de las negociaciones”.

El dirigente gremial informó que fue convocado por la cartera laboral para el martes a una reunión en Buenos Aires, aunque no sabe para qué. “No me aclararon sobre qué tema vamos a hablar. Tal vez sea por los subsidios, porque este año pasaron de dos a tres meses, pero la mayoría de nuestros trabajadores no lo cobraron, ya habíamos marcado esta situación. Quizás quieran charlar sobre la paritaria que se avecina y marquen los números que se están manejando. Por ejemplo, a UATRE le han dado un 39% anual y nosotros no deberíamos estar por debajo de ello”.

Finalmente, López comentó que sobre la situación Expofrut, en Allen, no hubo novedades. “Están negociando pero no hemos tenido comunicación alguna. Habrá que aguardar si la empresa saca el aviso hacia el personal para ponerse a disposición para la cosecha y ver qué respuesta dan los trabajadores. Hay un grupo que no quiere continuar, pero la gran mayoría pretende seguir trabajando. Habrá que ver con quién, con qué empresa”, señaló.