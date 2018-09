Ex empleados de Interlagos buscan salir de la quiebra y quieren formar una cooperativa

En el fragor de la lucha, los ex empleados de Interlagos aprendieron a resistir y a no rendirse. Ahora quieren crear una cooperativa.

La Justicia rionegrina decretó la quiebra de la empresa cipoleña Embotelladora del Comahue, que producía las gaseosas Interlagos, luego de una larga agonía. De esta manera, 84 empleados se quedaron sin trabajo, pero aseguran que no bajarán los brazos. Es que en el fragor de la lucha aprendieron a no rendirse y ya manejan algunas alternativas para no quedarse en pampa y la vía.