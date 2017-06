Evaluación positiva para taxistas locales

Ayer, el titular de Fiscalización, Diego Rebossio, fue categórico en cuanto a que la prestación de los taxistas no ofrece, en general, reparos de ninguna índole y en las tareas de control prácticamente no se detectan falencias de significación. Los casos puntuales de faltas siguen los canales habituales para determinar si corresponde o no alguna sanción.

El funcionario enfatizó que en el Municipio prácticamente no se reciben cuestionamientos sobre el desempeño de la actividad y dijo que si hay vehículos en el sector que muestran visos del paso del tiempo, es porque la ordenanza que rige hoy la actividad permite el uso de rodados de hasta 10 años. Tal lapso de utilización de un automóvil en una actividad del transporte produce un lógico efecto de desgaste, por el excesivo kilometraje que se acumula.

Por tal motivo, en la nueva normativa para el servicio se contemplará un cambio para que las unidades no alcancen tanta antigüedad para sus funciones.

Rebossio indicó, por otro lado, que ya hace un mes puso a disposición del Ejecutivo municipal el proyecto de modificación de la legislación en la que se establecen los combustibles como único parámetro para fijar las subas de tarifas en las prestaciones.

El texto quedó a disposición de las instancias correspondientes de la comuna para su revisión final y su remisión al Concejo Deliberante para su tratamiento y aprobación. En la propuesta se incluyen las variaciones en los precios de los autos y el valor de la mano de obra como dos indicadores más.

El tiempo pasa

Un negocio con tarifa atrasada

Apurando el lápiz. Para los tacheros resulta vital contar cuanto antes con el nuevo esquema de cálculo municipal de sus tarifas.

La plata no alcanza. Día que pasa, se deteriora el poder adquisitivo de titulares y choferes de taxis, que no han tenido un aumento desde 2016.

Sueño de nuevos autos. Hoy los ingresos de los taxistas alcanzan casi sólo para la supervivencia. Difícil renovar los coches.