Desde las 9 los estudiantes se manifestaron en el edificio de Educación de calle Mengelle, acompañado por docentes, padres y el gremio Unter. Elevaron una nota para exigir información a los funcionarios ya que no conocen cuándo retomarán la obra que debían haber finalizado en junio y se encuentra en un 40 por ciento.

Según indicó Pablo Krahulec, secretario general de Unter Cipolletti, la obra del CET 22 está parada hace dos meses al igual que la escuela de Puente 83. "La empresa contratista se retiró, y ahora nos dicen que van a volver a llamar a licitación por lo que estimamos seis meses más para retomar los trabajos", relató.

"Es la crónica de un abandono anunciado, porque a los obreros no les pagaban, y la obra no avanzaba, pero de igual forma hicieron campaña con esto. Los funcionarios de Educación no dieron la cara", cuestionó Krahulec.

Los estudiantes realizarán mañana a las 18 un abrazo simbólico al colegio en forma de protesta.