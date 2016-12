Estrenaron nuevos bondis, pero ninguno es inclusivo

Hay polémica porque no se incorporaron vehículos con rampas.

La presentación de los ocho colectivos, tres de ellos nuevos y cinco reacondicionados, que reforzarán el servicio urbano de Pehuenche pasó del lucimiento inicial a la tensión del final. Es que una integrante del Consejo Local de Personas con Discapacidad (CLPD) cuestionó a las autoridades municipales porque ninguna de las unidades incorporadas facilita la accesibilidad a quienes tienen problemas de movilidad y desplazamiento.

El acto protocolar se concretó en la plaza San Martín sobre calle Miguel Muñoz, y en su transcurso el intendente Aníbal Tortoriello y representantes de la familia Trasarti, propietaria de la línea de transporte, recorrieron los flamantes rodados.

En medio de la alegría oficial, acertó pasar por el lugar Valeria Fernández, ex concejal e integrante del CLPD, quien encaró a los miembros del Ejecutivo municipal que dirigían la ceremonia para recriminarlos por la situación.

Resulta que los ocho ómnibus incorporados por Pehuenche incumplen lo pautado por la ordenanza de fondo 247 de noviembre de 2015, que fuera promulgada con posterioridad por el propio Tortoriello. El conjunto de los vehículos solamente tiene dos puertas estrechas en los extremos y ninguna en el medio con rampas para hacer más fácil la entrada y salida de personas con discapacidad. Tampoco presenta dispositivos adicionales para el mismo fin. En suma, condicionan y dificultan el traslado de quienes enfrentan dificultades motrices y de otra índole.

“Es una vergüenza. Se lo dije a Tortoriello, al secretario de Gobierno, Diego Vázquez, y al director de Fiscalización, Diego Rebossio. Cuando les hablé transpiraban como testigo falso”, enfatizó Fernández, quien destacó que el nuevo titular del Consejo, Víctor Aubert, está al tanto de la situación y también se mostró muy contrariado. Al punto que se iba a preparar un pronunciamiento público.

La ex edil lamentó que la respuesta que le dio Rebossio fuera que “no tenía presente” la ordenanza de las personas con discapacidad y también los argumentos de Tortoriello y Vázquez en cuanto a que la empresa ya cuenta en sus recorridos con cuatro unidades preparadas para los discapacitados. Según Fernández, no habría más de un colectivo en esa situación. Rechazó también que los ómnibus bajos con rampas no puedan circular por las calles de los barrios.

Antecedentes

Un viejo problema sin solución

Mejora en la prestación. Tortoriello consideró ayer que la incorporación de más colectivos “implica un cambio importantísimo en la calidad del servicio para todos los usuarios”.

Viejos reclamos. A mediados de junio pasado, el Consejo de Discapacidad protestó contra Pehuenche por no disponer de colectivos adaptados y accesibles.

Se olvidaron las rampas. También en junio, la edil oficialista Marcela Linhardo dijo que había requerido “personalmente” colectivos con rampas en la nueva prórroga de Pehuenche.