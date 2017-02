Ya no hay dudas: la empresa que gane la licitación para hacerse cargo del estacionamiento medido y pago se llevará hasta el 70% de lo recaudado si el Ejecutivo municipal se ajusta al pliego de condiciones tal como fue elaborado. En diálogo con LM Cipolletti, el concejal Miguel Aninao, quien evaluó la iniciativa varias veces, confirmó que la Municipalidad se quedará por lo menos con el 30%.

El edil explicó que así lo establece el pliego de condiciones remitido al Deliberante y que resulta del análisis pormenorizado que efectuaron los asesores del proyecto, considerando los valores que se manejan en el mercado y otras licitaciones.

“Si se puede mejorar el porcentaje (a favor de la comuna), mejor, eso será cuando el Ejecutivo negocie las condiciones del contrato”, sostuvo el concejal del oficialismo.

Otro de los interrogantes que dominó las reuniones tocaba a las frentistas, si quedaban exentos de pago. Según Aninao, quedó claro que tendrán acceso gratuito por un auto, pero si necesitan estacionar otro más, deberán pagar un canon de $500 mensuales. Esa carga también cuenta para los inquilinos o propietarios de un inmueble que no tienen garage y hasta el momento estacionan en la calle.

Ahora, ponderó que el Ejecutivo haya realizado todas las modificaciones solicitadas por el Deliberante para que el proyecto pueda ser aplicado y no entre en contradicción legal con la normativa vigente, en lo referido a los códigos de Faltas y Comercio y la actual ordenanza de Tránsito. Ya que justamente eso fue lo que motivó el rechazo inicial y la vuelta atrás de la iniciativa.

Al corroborar que cumplimentaron todo lo solicitado por los ediles que integran la comisión de Gobierno, Aninao adelantó que esta semana, cuando vuelvan a reunirse, dará despacho favorable a la iniciativa para que ésta pase a la comisión de Servicios Públicos que preside su par Marcela Linhardo. Luego, el derrotero del proyecto culminaría en tratamiento.

Según Aninao, y conforme con el apuro que tiene el Ejecutivo por sacar adelante el proyecto, es muy probable que se convierta en ordenanza en la segunda sesión del año. Reconoció que el proyecto ya está bastante cocinado y, según su criterio, después de la última revisión se torna aplicable, por eso su despacho será favorable.

No será posible avanzar con esta iniciativa en la primera sesión, ya que la misma será la apertura del año legislativo.

10 pesos la hora costará estacionar en el centro.

A partir de la hora el cobro se fraccionará. Será en un radio de 45 manzanas y 104 cuadras, que está comprendido por las calles Mengelle, Alem, Brentana y Fernández Oro.

Oposición al proyecto oficial

Las oposiciones al proyecto no se hicieron esperar. Una de las voces más críticas es la de la concejal María Eugenia Villaroel, quien no sólo considera que es poco lo que puede recaudar el Municipio, sino que no cree que sea necesario tercerizar el servicio, por cuanto afirma que la comuna tiene los recursos para hacerse cargo. Aseguran que decisiones como esas se enmarcan en una política que se baja desde Nación, tendiendo al privatismo, achicando al Estado en detrimento de las empresas privadas.