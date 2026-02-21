Netflix: el estreno estrella del fin de semana y la respuesta a lo que todos quieren saber

El estreno de la tercera temporada de El Agente Nocturno (The Night Agent) causa sensación. ¿Se viene la temporada 4?

El Agente Nocturno ya la rompe en el estreno de su tercera temporada.

La espera terminó para los fanáticos del suspenso político. Netflix ha puesto quinta marcha en la producción de uno de sus mayores activos: El agente nocturno (The Night Agent) . El estreno de esta serie es una joya estadounidense que la está rompiendo y ya es la sensación del 2026.

Luego de una primera temporada que rompió récords de audiencia y una segunda que consolidó a Gabriel Basso como la nueva cara del género, la tercera entrega ya es una realidad que promete elevar la apuesta con más conspiraciones internacionales.

Si la primera temporada de la serie de Netflix nos mostró a un operario de bajo nivel en el sótano de la Casa Blanca y la segunda lo llevó a misiones internacionales tras unirse a «La Acción Nocturna», la tercera temporada profundizará en las consecuencias de sus actos.

Peter Sutherland dejará de ser un simple peón para convertirse en un objetivo. La trama se trasladará a escenarios europeos (con rodaje en Estambul y Nueva York), donde Peter deberá desarticular una red de corrupción que llega hasta los niveles más altos del gobierno estadounidense. El dilema central será la confianza: ¿en quién puede apoyarse Sutherland cuando su propia agencia parece haberle soltado la mano?

Reparto de El Agente Nocturno, serie de Netflix

El éxito de la serie de Netflix no se explica sin su protagonista, y para esta nueva etapa el reparto de El agente nocturno mantiene su base sólida pero suma nombres de peso:

Gabriel Basso: regresa como Peter Sutherland, el agente que ya no teme romper las reglas.

Luciane Buchanan: vuelve como Rose Larkin, la experta en ciberseguridad y el ancla emocional de Peter.

Amanda Warren: repite su rol como Catherine Weaver, la jefa de la Acción Nocturna.

Nuevas incorporaciones: se han confirmado fichajes que darán vida a agentes de la CIA y nexos diplomáticos en Turquía, incluyendo nombres que prometen ser el contrapunto ideal para el protagonista.

Aunque los detalles se mantienen bajo siete llaves, el tráiler de El Agente Nocturno ya circula en redes sociales generando millones de reproducciones. En el avance se puede ver una estética mucho más cinematográfica, con persecuciones en calles europeas y un Sutherland mucho más curtido por la experiencia.

¿Se viene la temporada 4?

Shawn Ryan, el creador de la serie, reveló que el trabajo para una posible cuarta temporada está en marcha. Ryan fue entrevistado por Deadline en el marco del estreno de la S3, allí explicó que desde el año pasado un grupo de guionistas fue contratado para escribir la nueva historia.

“Llevamos un tiempo trabajando en la trama. Tenemos algunos guiones y estamos avanzando. Creo que, por el crédito fiscal, ya saben que hay una fecha límite para empezar a rodar; ahora mismo tenemos tiempo”, explicó Ryan en Deadline.