El jugador de la Scaloneta que está en pareja con la ex de otro futbolista

A modo de enigmático, presentaron a la nueva pareja en La Mañana con Moria, el programa de El Trece.

En una nueva emisión de La mañana con Moria, Gustavo Méndez reveló que un integrante de La Scaloneta tiene nueva novia y la joven en cuestión es la ex de otro futbolista . A modo de enigmático presentaron la información en el programa que conduce Moria Casan en las mañanas de El Trece.

“Bueno, Méndez, a ver qué nos dice el enigmático por favor”, lo presentó la One. “El jugador no fue campeón del mundo, pero sí campeón de América. Está en estos momentos concentrado porque en breve va a jugar con la Selección Argentina en Angola. Juega en Europa, en uno de los clubes más importantes de España. Estamos en condiciones de afirmar que Nicolás González está en pareja con Ludmila Isabella , que es la expareja del Laucha Lautaro Acosta”, tiró la bomba el periodista.

“Recordemos que Ludmila Isabella había denunciado por violencia de género al Laucha Acosta , con quien tiene un hijo de 7 años”, agregó el periodista recordando el polémico episodio que protagonizó el futbolista y capitán de Lanús.

“Ella está preparando sus petates porque... ¿a dónde se va a vivir? A Madrid se va a vivir. Se lo pidió Nicolás González, que se separó hace poco de Paloma Silberberg, quien denunció infidelidades", expuso Méndez.

Cómo se conocieron Nico González y Ludmila Isabella

“Nico conoció a Ludmila en uno de estos boliches de la Costanera, cuando vino al país para el último partido de la Selección Argentina. Mirada va, mirada viene”, relató el periodista Gustavo Mendez.

“Cómo están copiando en todo a La China”, observó Moria. “Ella tiene que organizarse con su expareja, que tuvo una probation y llegaron a un arreglo tras una denuncia del 8 de junio del 2023″, aportó el panelista.

“Ludmila Isabella es la nueva pareja de un campeón de América. Se va a Madrid con la mamá y con su hijo. Romance confirmado, primicia, amor y enigmático”, cerró Mendez. “Lo mejor para esta pareja que recién se inicia. El amor siempre gana al final”, fue la reflexión final de La One.

Recordemos que la separación de Nico González y su exnovia Paloma Silberberg se confirmó en agosto de 2025, tras una relación de aproximadamente tres años. Aunque se especuló que la causa fue por un video del futbolista con la modelo y conductora Sabrina Rojas, Silberberg aclaró que ese video no fue el detonante principal, sino que hubo múltiples motivos más graves que llevaron al quiebre de la relación.

Un video de González con Rojas en un boliche se viralizó en julio de 2025, poco antes de la separación. Silberberg afirmó que se sintió humillada por el material difundido y que no estaba al tanto de la situación, aunque se basó en las cámaras de seguridad para confirmar la infidelidad. Y pese a que la conductora ha negado en varias ocasiones que hubiera un romance, calificando su interacción con González como algo intrascendente y descartando los rumores de infidelidad, Paloma decidió ponerle punto final a su noviazgo por reiterados hechos de infidelidad por parte del futbolista.