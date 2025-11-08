Bomba: el jugador de la Selección que le escribió a Valentina Cervantes tras la separación de Enzo Fernández

Un campeón del mundo se acercó a la influencer cuando se confirmó su ruptura con el volante del Chelsea, justo antes de la reconciliación.

En octubre del año pasado, la relación entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes había llegado a su fin tras seis años juntos. Sin embargo, la separación duró muy poco: según diversos rumores, el futbolista del Chelsea habría sido quien buscó retomar el vínculo al enterarse de que un compañero de la Selección Argentina mostraba interés por la influencer . Hasta ahora, el nombre de ese jugador nunca se había revelado públicamente, pero finalmente surgió un nuevo dato que aporta claridad a la historia.

En ese sentido, la periodista Paula Varela brindó detalles sobre el episodio en el programa "Intrusos" (América TV). En base a su relato, quien se acercó a la modelo durante la separación habría sido Thiago Almada . “A mí me llega esto por el área deportiva. Vamos a decir que es un rumor, porque obviamente nadie se va a hacer cargo, pero lo cierto es que el que estaba arrimándole el bochín a Valentina en ese momento era él”, aseguró la panelista, aportándole un giro inesperado a la historia que venía circulando desde hacía meses.

La comunicadora también contó cómo reaccionó el volante ex River al enterarse de la situación: “Se le mueven un poco los patos, la viene a buscar y terminan reconciliándose” . Por supuesto, el mediocampista surgido en el Millonario no tardó en acercarse a la influencer para retomar la relación, sellando así el reencuentro que poco tiempo después se confirmó. La historia, que combinó amor, celos y rumores en el ámbito futbolístico y mediático, se mantuvo bajo el escrutinio constante de los fanáticos y los programas de espectáculos.

Por qué Enzo Fernández obligó a Valentina Cervantes a renunciar a "Masterchef"

En paralelo, trascendió que Cervantes habría tomado la decisión de renunciar a "Masterchef Celebrity" (Telefe) por indicación de su pareja. Ángel de Brito fue quien, en el ciclo "LAM" (América TV), adelantó la noticia y brindó detalles sobre la salida intempestiva de la creadora de contenido del reality de cocina. En principio, el paso al costado se debía a que Gardelito le habría pedido que regresara a Europa: “Efectivamente, está con ese hombre y renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva, que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Súper celoso”.

Yanina Latorre agregó información sobre la situación familiar y los motivos detrás de la decisión: "Ella está muy linda y no para de trabajar. El arreglo era que el bebé se quedara con ella porque es muy chiquito, y la nena más grande, como va al colegio, se iba a quedar con su papá y su niñera en Europa, y que iba a venir de vez en cuando a ver a la mamá”. La panelista afirmó que los planes originales se modificaron luego de que la hija mayor no quisiera volver tras pasar el Día de la Madre con su mamá.

Cervantes Masterchef

El último detalle del episodio lo aportó el propio conductor, quien indicó que la última grabación de Valentina en el reality culinario será el próximo 10 de noviembre. Con esta salida, la influencer cerrará un capítulo mediático que combinó reconciliación sentimental, rumores deportivos y decisiones familiares, dejando atrás meses de especulaciones sobre su relación con el campeón del mundo.